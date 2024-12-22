Hakim Ziyech (AA)



SADECE 1 ASİSTİ VAR Geçen sezon Chelsea'den ücret ödenmeden kiralanan ve tapusu da yine bedelsiz alınan Hakim Ziyech, şampiyonluğa verdiği katkının ardından yaşadığı düşüşle herkesin tepkisini çekmişti. 11 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu sadece 1 asist yapabildi ve 320 dakika sahada kalabildi.

Hakim Ziyech her fırsatta Filistin'e desteğini gösteriyor (AA) BİLETİ KESİLDİ Deneyimli orta saha oyuncusunu oynatmadığı dönemlerde sahip çıkan Okan Buruk, İsveç deplasmanında öğrencisinin biletini kesti. Malmö ile oynanan mücadelede 2. golün yenmesinde büyük rol oynayan Ziyech için artık Galatasaray kapıları kapandı. O günden bu yana oynanan Trabzonspor ve Kayserispor maçlarının kadrolarına alınmadı.

Hakim Ziyech için birçok takım devrede (AA) KONTRATI SEZON SONUNDA BİTİYOR Hakim Ziyech'in kulüpte kalmak istemesi halinde haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yönetim ise senelik 3 milyon Euro'ya yakın kazanan tecrübeli futbolcu için teklifleri bekliyor. Gereken kolaylık sağlanacak. En kötü senaryoda ise fesih gerçekleştirilecek.

Hakim Ziyech için İngiltere ve İtalya'dan talipler var (AA) İNGİLİZLER VE İTALYANLAR İSTİYOR Galatasaray ile yollarını ayırmasına kesin gözle bakılan Hakim Ziyech için birçok takım devrede. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Serie A'dan Torino, Cagliari, Como 1907 ve Venezia oldukça istekli. Premier Lig'den ise Ipswich Town ve West Ham United kadrosuna katabilmek adına uğraş veriyor. Ayrıca Fransa'dan Rennes ve bazı Arap takımlarının da Ziyech'i istediği yönünde birçok haber gündeme oturmuştu.