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Galatasaray'ın yıldızına Avrupa'dan transfer teklifi yağıyor!

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılıar için ara dönem bir hayli hareketli geçecek. Gelecek oyuncular kadar gidecek isimler konusunda da hareketli günler yaşanıyor. Kadrodaki yıldız bir isme Avrupa'dan çok sayıda talip var. Sürpriz bir imza gelebilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 16:04 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 16:17
Galatasaray’ın yıldızına Avrupa’dan transfer teklifi yağıyor!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bu sezon ligde ve Avrupa Ligi'nde namağlup unvanını sürdüren Galatasaray, ara transferde kadrosunu güçlendirebilmek adına yoğun mesai harcıyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, izleme komitesi ile birlikte entegre şekilde çalışıp yönetime raporlarını sunuyor.

    Hakim Ziyech (AA)Hakim Ziyech (AA)

    Mayıs ayı geldiğinde şampiyonluk kutlaması yapmak isteyen Aslan'da dünyanın birçok ülkesinden yıldızlar listede bulunuyor. Diğer yandan ayrılacak futbolcula da kontenjan konusunda önemli bir yer teşkil ediyor.

    Hakim Ziyech'in Galatasaray'dan ayrılmasın kesin gözle bakılıyor (AA)Hakim Ziyech'in Galatasaray'dan ayrılmasın kesin gözle bakılıyor (AA)
    TALİPLERİ VAR

    Takımdan ayrılması muhtemel isimlerin başında ise Hakim Ziyech ve Yusuf Demir geliyor. İki futbolcunun gönderilmesi halinde 2 kişilik kontenjan açılacak. Yönetim bu konuda oldukça ciddi bir mesai harcıyor.

    Özellikle Faslı yıldızın yeni adresinin neresi olacağı meak konusu. Her geçen gün talipleri de artıyor. Avrupa'dan birçok takım peşinde.

    Hakim Ziyech (AA)Hakim Ziyech (AA)

    SADECE 1 ASİSTİ VAR

    Geçen sezon Chelsea'den ücret ödenmeden kiralanan ve tapusu da yine bedelsiz alınan Hakim Ziyech, şampiyonluğa verdiği katkının ardından yaşadığı düşüşle herkesin tepkisini çekmişti.

    11 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu sadece 1 asist yapabildi ve 320 dakika sahada kalabildi.

    Hakim Ziyech her fırsatta Filistin'e desteğini gösteriyor (AA)Hakim Ziyech her fırsatta Filistin'e desteğini gösteriyor (AA)

    BİLETİ KESİLDİ

    Deneyimli orta saha oyuncusunu oynatmadığı dönemlerde sahip çıkan Okan Buruk, İsveç deplasmanında öğrencisinin biletini kesti. Malmö ile oynanan mücadelede 2. golün yenmesinde büyük rol oynayan Ziyech için artık Galatasaray kapıları kapandı.

    O günden bu yana oynanan Trabzonspor ve Kayserispor maçlarının kadrolarına alınmadı.

    Hakim Ziyech için birçok takım devrede (AA)Hakim Ziyech için birçok takım devrede (AA)

    KONTRATI SEZON SONUNDA BİTİYOR

    Hakim Ziyech'in kulüpte kalmak istemesi halinde haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yönetim ise senelik 3 milyon Euro'ya yakın kazanan tecrübeli futbolcu için teklifleri bekliyor. Gereken kolaylık sağlanacak. En kötü senaryoda ise fesih gerçekleştirilecek.

    Hakim Ziyech için İngiltere ve İtalya'dan talipler var (AA)Hakim Ziyech için İngiltere ve İtalya'dan talipler var (AA)

    İNGİLİZLER VE İTALYANLAR İSTİYOR

    Galatasaray ile yollarını ayırmasına kesin gözle bakılan Hakim Ziyech için birçok takım devrede. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Serie A'dan Torino, Cagliari, Como 1907 ve Venezia oldukça istekli.

    Premier Lig'den ise Ipswich Town ve West Ham United kadrosuna katabilmek adına uğraş veriyor.

    Ayrıca Fransa'dan Rennes ve bazı Arap takımlarının da Ziyech'i istediği yönünde birçok haber gündeme oturmuştu.

    Hakim Ziyech (AA)Hakim Ziyech (AA)

    13 GOLDE ADI VAR

    Sarı kırmızılı forma ile 34 karşılaşmada ter döken Hakim Ziyech, 8 gol atıp 5 de asist yapmayı başardı.

    İşte o haber...

    Hakim Ziyech'in transfer süreci Avrupa'da yakından takip ediliyor (Fichajes)Hakim Ziyech'in transfer süreci Avrupa'da yakından takip ediliyor (Fichajes)

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