Galatasaray’ın Kayserispor maçında kazandığı penaltı doğru mu?

Galatasaray , Trendyol Süper Lig 'de Kayserispor 'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maçın 2. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin kazandığı penaltı, futbol gündemine oturdu. A Spor yorumcusu ve eski hakem Mustafa Çulcu , bu tartışmalı penaltı pozisyonu hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Çulcu pozisyonlar ilgili olarak; "Skandal bir penaltı. Direkt. Sonda söyleyeceğimi en başta diyeyim. Attamah'ın adım frekansı, el kol hareketleri ve bedeni doğal konumda. Bu eli nereye kaldıracak, saklayacak veya sokacak?" dedi.

Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon (Görüntü Bein Spots'tan alınmıştır)