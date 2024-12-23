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Galatasaray'ın Kayserispor maçında kazandığı penaltı doğru mu?

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 5-1 yendi. Sarı kırmızılıların maçın 2. dakikasında kazandığı penaltı gündeme oturdu. A Spor yorumcusu ve eski halem Mustafa Çulcu, pozisyonu değerlendirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 00:40 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 01:48
Galatasaray’ın Kayserispor maçında kazandığı penaltı doğru mu?

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    Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maçın 2. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin kazandığı penaltı, futbol gündemine oturdu. A Spor yorumcusu ve eski hakem Mustafa Çulcu, bu tartışmalı penaltı pozisyonu hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

    Galatasaray'ın Kayserispor maçında kazandığı penaltı doğru mu?

    Mustafa Çulcu pozisyonlar ilgili olarak; "Skandal bir penaltı. Direkt. Sonda söyleyeceğimi en başta diyeyim. Attamah'ın adım frekansı, el kol hareketleri ve bedeni doğal konumda. Bu eli nereye kaldıracak, saklayacak veya sokacak?" dedi.

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