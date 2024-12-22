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Trabzonspor penaltı bekledi! Banza'nın pozisyonu penaltı mı değil mi?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi, 20. dakikada Banza'nın düşürülmesi sonrasında penaltı bekledi ancak hakem Ozan Ergün devam kararı verdi. A Spor yorumcusu ve eski hakem Mustafa Çulcu pozisyonu ve kararı değerlendirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 22:56 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 00:44
Trabzonspor penaltı bekledi! Banza’nın pozisyonu penaltı mı değil mi?

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    Bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, 2024'ün son lig maçında Bodrum FK ile karşılaştı. Bordo mavililer karşılaşmadan Pedro Malheiro'nun 86'da attığı enfes golle 1-0 galip ayrıldı ve seneye galibiyetle veda etti.

    Trabzonspor penaltı bekledi! Karar doğru mu?

    Mücadelede en akılda kalan pozisyon, Banza'nın Celustka ile girdiği mücadelede yerde kaldığı an oldu. Hakem Ozan Ergün devam kararı verdi ve beyaz noktayı götermedi. O pozisyonu Mustafa Çulcu yorumladı.

    Simon Banza ve Ondrej Celustka'nın pozisyonu (Görüntü Bein Spoets'tan alınmıştır)Simon Banza ve Ondrej Celustka'nın pozisyonu (Görüntü Bein Spoets'tan alınmıştır)

    Çulcu yaptığı değerlendirmede; "Celustka, diziyle Banza'ya vuruyor. Bu pozisyon penaltı." ifadelerini kullandı.