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Canlı yayında istifasını açıkladı! "Gelsin takımı yönetsinler"

Galatasaray'a 5-1 yenilen Kayserispor'd Başkan Ali Çamlı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çamlı,kendisine küfredenlere de tepki gösterdi ve "Bizlere 'yönetim istifa' diyenler gelsin takımı yönetsin" dedi.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 18:30 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 18:36
Canlı yayında istifasını açıkladı! Gelsin takımı yönetsinler

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    Galatasaray, Süper Lig'de Bellona Kayserispor karşısında etkileyici bir performans sergileyerek sahadan 5-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini 20 maça çıkarırken, puanını 44'e yükseltti ve ligin ilk yarısını 8 puan farkla lider olarak tamamladı.

    GELSİNLE TAKIMI YÖNETSİNLER

    Karşılaşmanın ardından Bellona Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, canlı yayında yaptığı açıklamayla istifa etti. Çamlı, "Bizlere 'yönetim istifa' diyenler gelsin takımı yönetsin. Rahat etsinler, istifa ettim. Bize küfredenleri Allah'a havale ediyorum, Allahları varsa." ifadelerini kullandı.

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