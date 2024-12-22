Galatasaray, Süper Lig'de Bellona Kayserispor karşısında etkileyici bir performans sergileyerek sahadan 5-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini 20 maça çıkarırken, puanını 44'e yükseltti ve ligin ilk yarısını 8 puan farkla lider olarak tamamladı.

GELSİNLE TAKIMI YÖNETSİNLER

Karşılaşmanın ardından Bellona Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, canlı yayında yaptığı açıklamayla istifa etti. Çamlı, "Bizlere 'yönetim istifa' diyenler gelsin takımı yönetsin. Rahat etsinler, istifa ettim. Bize küfredenleri Allah'a havale ediyorum, Allahları varsa." ifadelerini kullandı.