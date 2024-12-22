Jose Mourinho’dan açıklama! Sağlık durumu hakkında paylaşım yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının Eyüpspor ile 1-1 berabere kalıp 2 puan kaybettiği Eyüpspor karşılaşmasının ardından yurt dışına çıkmıştı. Mourinho, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Deneyiömli çalıştırıcı, İstanbul'dan ayrıldıktan sonra hakkında çıkan haberlerin ve durumunun çok abartıldığını ifade etti.
Jose Mourinho (AA)
61 yaşındaki teknik adam sosyal medyada hesabından şunları paylaştı;
""Herkese mutlu bir tatil sezonu diliyorum. Bu dönem sizler ve aileleriniz için sevgi ve mutluluk dolu olsun. Endişelerini dile getirenler için, ameliyatımla ilgili haberlerin çok abartıldığını, sadece hızlı ve küçük bir işlem olduğunu teyit edebilirim. Her zaman olduğu gibi tatilden döndüğüm ilk gün antrenmanlarıma devam edeceğim. Yirmi beş yıldır hiçbir antrenmanı kaçırmadım ve şimdi de kaçırmaya niyetim yok."