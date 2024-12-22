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Jose Mourinho'dan açıklama! Sağlık durumu hakkında paylaşım yaptı

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, oyuncularına bir hafta izin verip yurt dışına çıkmıştı. Portkeizli çalıştırıcı sağlık durumu hakkında çıkan haberler üzerine açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 15:05 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 15:09
Jose Mourinho’dan açıklama! Sağlık durumu hakkında paylaşım yaptı

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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının Eyüpspor ile 1-1 berabere kalıp 2 puan kaybettiği Eyüpspor karşılaşmasının ardından yurt dışına çıkmıştı. Mourinho, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

    Deneyiömli çalıştırıcı, İstanbul'dan ayrıldıktan sonra hakkında çıkan haberlerin ve durumunun çok abartıldığını ifade etti.

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    61 yaşındaki teknik adam sosyal medyada hesabından şunları paylaştı;

    ""Herkese mutlu bir tatil sezonu diliyorum. Bu dönem sizler ve aileleriniz için sevgi ve mutluluk dolu olsun. Endişelerini dile getirenler için, ameliyatımla ilgili haberlerin çok abartıldığını, sadece hızlı ve küçük bir işlem olduğunu teyit edebilirim. Her zaman olduğu gibi tatilden döndüğüm ilk gün antrenmanlarıma devam edeceğim. Yirmi beş yıldır hiçbir antrenmanı kaçırmadım ve şimdi de kaçırmaya niyetim yok."

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