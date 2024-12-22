Jose Mourinho’dan açıklama! Sağlık durumu hakkında paylaşım yaptı

Jose Mourinho (AA)

61 yaşındaki teknik adam sosyal medyada hesabından şunları paylaştı;

""Herkese mutlu bir tatil sezonu diliyorum. Bu dönem sizler ve aileleriniz için sevgi ve mutluluk dolu olsun. Endişelerini dile getirenler için, ameliyatımla ilgili haberlerin çok abartıldığını, sadece hızlı ve küçük bir işlem olduğunu teyit edebilirim. Her zaman olduğu gibi tatilden döndüğüm ilk gün antrenmanlarıma devam edeceğim. Yirmi beş yıldır hiçbir antrenmanı kaçırmadım ve şimdi de kaçırmaya niyetim yok."