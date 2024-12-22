Antep şans tanımadı! Gaziantep FK Antalyaspor 2-0 MAÇ SONUCU

Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Gazaintep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Trendyol Süper Lig'İn 17. haftasındaki randevudan galip ayrılan taraf 2-0'lık sonuçla ev sahibi oldu.

Gaziantep FK'nın golleri Kacper Kozlowski ve Alexandru Maxim'den geldi.

Kırmızı siyahlılar bu sonuçla puanını 21'e yükseltirken ara sonrasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Antalyaspor ise 21'de kaldı ve Eyüpspor'u ağırlayacak.