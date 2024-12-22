Antep şans tanımadı! Gaziantep FK Antalyaspor 2-0 MAÇ SONUCU

Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Gazaintep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Trendyol Süper Lig'İn 17. haftasındaki randevudan galip ayrılan taraf 2-0'lık sonuçla ev sahibi oldu.
Gaziantep FK'nın golleri Kacper Kozlowski ve Alexandru Maxim'den geldi.
Kırmızı siyahlılar bu sonuçla puanını 21'e yükseltirken ara sonrasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Antalyaspor ise 21'de kaldı ve Eyüpspor'u ağırlayacak.
Gaziantep FK 3 puanın sahibi oldu (AA)
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Maxim'in pasıyla savunma arkasına sarkan Okereke'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti fakat ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
17. dakikada savunma arkasına atılan pasla buluşan Van De Streek'in rakibini ekarte ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.
24. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Mustafa Eskihallaç'ın pasında penaltı noktasına topla buluşan Kozlowski'nin vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak kornere çıktı.
37. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan M'Bakata'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
41. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla ceza sahası içine giren Okereke rakiplerini geçip pasını Kozlowski'ye aktardı. Kozlowski'nin kale önüne vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
49. dakikada Viana'nın hatasıyla topu önünde bularak kaleciyle karşı karşıya kalan Van De Streek'in uygun pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Mustafa Burak'tan döndü.
60. dakikada rakiplerine çalımlayarak ceza sahası içine giren Soner Dikmen'in yerden ortasına müsait pozisyondaki Samudio'nun dokunuşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
66. dakikada rakip sahada topu kazandıktan Kozlowski'nin pasıyla ceza sahası içine giren Maxim'in yerden uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
79. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Lungoyi'nin rakiplerini çalımladıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Piric'te kaldı.
87. dakikada Erdal Rakip, Ogün Özçiçek'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
88. dakikada Mustafa'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Ertuğrul'un kafa vuruşunda kaleci Kenan Piric meşin yuvarlağı çeldi, Lungoyi'nin tamamladığı top ise üst direkten döndü.
90+2. dakikada N'diaye'nin savunma arkasına pasıyla topla buluşan Kodro'nun şutumda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.