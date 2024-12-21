Arthur Masuaku (AA)

KULÜBE İHTAR ÇEKMİŞTİ

Sezon sonunda kontratı bitecek ve ara transfer döneminde ayrılması beklenen Arthur Masuaku ile ilgili olarak Başkan Hüseyin Yücel; "Masuaku denen arkadaşımıza çok tepki var, benim de tepkim var. Maaşların geciktiği dönemde kulübe ihtar çeken tek futbolcudur" ifadelerini kullanmıştı.