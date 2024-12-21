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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusuna maç sonu tepki! Gözaltı istedi

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah beyazlılar aldığı sonuçla 2 puan daha kaybederken maç sonrasında Arthur Masuaku'ya oyuna girdikten sonra başlayan tepki, karşılaşam sonrasında da devam etti. Kongolu sol bek, kendisiyle tartışan taraftarlar için gözaltı talebinde bulndu. Yıldız futbolcu, teknik heyet tarafından sakinleştirildi.

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 21:30 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 21:45
Beşiktaş’ın yıldız futbolcusuna maç sonu tepki! Gözaltı istedi

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    Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, son 8 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Alanyaspor'u ağırlayan Kara Kartal, rakibiyle 1-1 berabere kalırken Arthur Masuaku'ya tribünlerden tepki gösterildi.

    Arthur Masuaku (AA)Arthur Masuaku (AA)

    PROTESTO DURMADI

    Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve 70. dakikada Bakhtiyor Zaynutdinov'un yerine oyuna dahil olan Kongolu sol bek, top her ayağına geldiğinde ıslıklandı. Tepkiler maç sonunda da devam etti.

    Arthur Masuaku (AA)Arthur Masuaku (AA)

    GÖZALTI İSTEDİ

    Fanatik'in haberine göre Arthur Masuaku, maçın ardından taraftarlarla tartışmaya girdi. Kulüp yetkililerinden kendisine sözler söyleyen taraftarlar için gözaltın alınmasını talep etti. Teknik heyet tarafından zorla sakinleştirildi Ayrıca takımla birlikte tribünlere de gitmedi.

    Arthur Masuaku (AA)Arthur Masuaku (AA)

    KULÜBE İHTAR ÇEKMİŞTİ

    Sezon sonunda kontratı bitecek ve ara transfer döneminde ayrılması beklenen Arthur Masuaku ile ilgili olarak Başkan Hüseyin Yücel; "Masuaku denen arkadaşımıza çok tepki var, benim de tepkim var. Maaşların geciktiği dönemde kulübe ihtar çeken tek futbolcudur" ifadelerini kullanmıştı.

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