Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, son 8 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Alanyaspor'u ağırlayan Kara Kartal, rakibiyle 1-1 berabere kalırken Arthur Masuaku'ya tribünlerden tepki gösterildi.
Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, son 8 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Alanyaspor'u ağırlayan Kara Kartal, rakibiyle 1-1 berabere kalırken Arthur Masuaku'ya tribünlerden tepki gösterildi.
PROTESTO DURMADI
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve 70. dakikada Bakhtiyor Zaynutdinov'un yerine oyuna dahil olan Kongolu sol bek, top her ayağına geldiğinde ıslıklandı. Tepkiler maç sonunda da devam etti.
GÖZALTI İSTEDİ
Fanatik'in haberine göre Arthur Masuaku, maçın ardından taraftarlarla tartışmaya girdi. Kulüp yetkililerinden kendisine sözler söyleyen taraftarlar için gözaltın alınmasını talep etti. Teknik heyet tarafından zorla sakinleştirildi Ayrıca takımla birlikte tribünlere de gitmedi.
KULÜBE İHTAR ÇEKMİŞTİ
Sezon sonunda kontratı bitecek ve ara transfer döneminde ayrılması beklenen Arthur Masuaku ile ilgili olarak Başkan Hüseyin Yücel; "Masuaku denen arkadaşımıza çok tepki var, benim de tepkim var. Maaşların geciktiği dönemde kulübe ihtar çeken tek futbolcudur" ifadelerini kullanmıştı.