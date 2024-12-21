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Galatasaray'dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetim, belirlenen isimlerle görüşmelere başladı. Bu doğrultuda eski yıldızını da listeye alan Aslan, flaş bir transfere imza atabilir. İşte Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak olan transfer gelişmesinin detayları...

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 10:48 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 10:48
Galatasaray’dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor

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    Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu kazanıp armasına 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da işler yolunda gidiyor.

    Galatasaray’dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor

    Son oynanan Trabzonspor karşılaşmasında son dakika golüyle sahadan galip ayrılmasını bilen Aslan, Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıpları sonrasında zirvede rahatladı.

    Galatasaray’dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor

    Maç eksiğine rağmen 5 puanlık fark yakalayan Galatasaray, ikili averajda da önde. Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, büyük bir avantaja sahip.

    Galatasaray’dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor

    GÖZLER TRANSFERDE

    Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetim, belirlenen isimlerle görüşmelere başladı.

    Galatasaray’dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor

    Forvet hattında Icardi'nin yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatması, Galatasaray'ın transfer planlarını da etkiledi. Aslan, devre arasında bir golcüyü sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.

    Galatasaray’dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor

    ARIAS'A SANCHEZ TAKİBİ

    Ara transfer dönemi öncesinde Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Jhon Arias için Davinson Sanchez de devreye girdi.

    Galatasaray’dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor

    Kolombiyalı stoper, vatandaşıyla sık sık temas kurarak sarı-kırmızılı kulüple ilgili detaylar bilgiler veriyor. Kolombiya Milli Takımı'nda da beraber oynayan ikili Galatasaray'da buluşmak istiyor.

    Galatasaray’dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor

    Fluminense ile Brezilya Serie A'da 2024 sezonunu tamamlayan Arias artık transfer görüşmelerine odaklanmayı amaçlıyor. 28 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.

    Galatasaray’dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor

    DEFANSA TAKVİYE ŞART

    Galatasaray'da transfer dönemi için ilk sıraya stoper takviyesi yazıldı. Bu sezon çoğu maça 3'lü savunma ile çıkan Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sakatlıkları, Nelsson'un ise formsuzluğu nedeniyle stoper takviyesi istedi.

    Galatasaray’dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor

    OZAN KABAK SESLERİ

    2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle henüz hiçbir maçta forma giyemeyen yıldız stoperin kulübünden ayrılabileceği ileri sürüldü.

    Galatasaray’dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor

    Alman basınında yer alan habere göre, kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak, yeniden Süper Lig'e dönebilir. Eski takımı Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği kaydedildi.

    Galatasaray’dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor

    NELSSON YERİNE OZAN

    Haberin detayında, sarı kırmızılıların takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un yerine Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

    Galatasaray’dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor

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