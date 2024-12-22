GS CANLI 🔴 Kayserispor - Galatasaray maçı MOBİL CANLI anlatım! Oshimen ilk 11’de!

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen, Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası formasına kavuşuyor ve Kayserispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un kadroda yaptığı bu önemli değişiklik, mücadele öncesi taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.
KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE
Bugün (22 Aralık Pazar) saat 16:00'da başlayacak olan Kayserispor - Galatasaray maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
İLK 11'LER
Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Kartal, Karimi, Bahoken, Boa Morte.
Galatasaray: Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkderim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen.