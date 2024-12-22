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GS CANLI 🔴 Kayserispor - Galatasaray maçı MOBİL CANLI anlatım! Oshimen ilk 11'de!

Süper Lig’in 17. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında kritik bir haftaya giren Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe’nin puan kaybetmesiyle önemli bir avantaj elde etme peşinde. Kayserispor ise son yıllarda kendi sahasında dirençli bir performans sergileyerek favori rakibine puan kaybettirmek istiyor.

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Giriş Tarihi :22 Aralık 2024 , 15:58 Güncelleme Tarihi :22 Aralık 2024 , 15:58
GS CANLI 🔴 Kayserispor - Galatasaray maçı MOBİL CANLI anlatım! Oshimen ilk 11’de!

İÇİNDEKİLER

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    Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen, Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası formasına kavuşuyor ve Kayserispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkıyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un kadroda yaptığı bu önemli değişiklik, mücadele öncesi taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

    KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

    Bugün (22 Aralık Pazar) saat 16:00'da başlayacak olan Kayserispor - Galatasaray maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

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    İLK 11'LER

    Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Kartal, Karimi, Bahoken, Boa Morte.

    Galatasaray: Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkderim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Osimhen.

    MAÇIN DETAYLARI

    Galatasaray, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk'un liderliğindeki sarı-kırmızılılar, bu sezon deplasmanda sergiledikleri etkileyici performansı sürdürmek istiyor. Kayserispor ise son dönemde alınan başarısız sonuçları telafi ederek taraftarını sevindirmeyi hedefliyor.

    VAR SİSTEMİ VE HAKEM KADROSU

    Maçta VAR görevlisi olarak hakem Bülent Birincioğlu yer alacak. Çubuklu formayla sahaya çıkacak olan Kayserispor'un rakibine karşı direnci merakla beklenirken, Galatasaray beyaz formayla sahada olacak.

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