GS CANLI 🔴 Kayserispor - Galatasaray maçı MOBİL CANLI anlatım! Oshimen ilk 11’de!

MAÇIN DETAYLARI

Galatasaray, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk'un liderliğindeki sarı-kırmızılılar, bu sezon deplasmanda sergiledikleri etkileyici performansı sürdürmek istiyor. Kayserispor ise son dönemde alınan başarısız sonuçları telafi ederek taraftarını sevindirmeyi hedefliyor.