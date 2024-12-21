Kartal’ın bitmeyen çilesi! Beşiktaş Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Salih Uçan (AA)

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Süper Lig'in 16. haftasında Corendon Alanyaspor karşılaşmasında, bir önceki Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre dört değişiklik yaptı. Adana Demirspor maçında sahaya çıkan Masuaku, Oxlade-Chamberlain ve Can Keleş yedeğe çekilirken, kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Uduokhai, Zaynutdinov, Ernest Muçi ve Gedson Fernandes ilk 11'de sahaya çıktı.