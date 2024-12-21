Kartal’ın bitmeyen çilesi! Beşiktaş Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Maç iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Maç iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında topu önünde bulan Lima'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
7. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Golün santrasını yapan siyah-beyazlıların hücum girişiminde Alanyaspor'un savunmadan çıkarmaya çalıştığı topu Fatih Aksoy, geri pasla kalecisine aktarmak istedi. Kısa düşen meşin yuvarlağı kapan Rafa Silva, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan sıyrılarak golünü attı: 1-1.
25. dakikada Semih Kılıçsoy, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
KADRODA DEĞİŞİKLİKLER
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Süper Lig'in 16. haftasında Corendon Alanyaspor karşılaşmasında, bir önceki Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre dört değişiklik yaptı. Adana Demirspor maçında sahaya çıkan Masuaku, Oxlade-Chamberlain ve Can Keleş yedeğe çekilirken, kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Uduokhai, Zaynutdinov, Ernest Muçi ve Gedson Fernandes ilk 11'de sahaya çıktı.
EKSİKLER VARDI
Beşiktaş, Alanyaspor karşılaşmasına dört önemli oyuncusundan yoksun çıktı. Milot Rashica, kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç, sakatlıkları devam eden Gabriel Paulista ve Ciro Immobile forma giyemedi.
UDUOKHAI VE MUÇİ GERİ DÖNDÜ
27 yaşındaki savunma oyuncusu Felix Uduokhai, sakatlığını atlatarak 4 maç sonra formasına kavuştu. Uduokhai, en son Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında forma giymiş ve sonrasında 3 Süper Lig, 1 UEFA Avrupa Ligi maçını kaçırmıştı.
Arnavut futbolcu Ernest Muçi ise Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir maçından sonra ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Son 6 maçta üçünde sakatlık nedeniyle görev alamayan Muçi, diğer üç karşılaşmada ise sonradan oyuna dahil olmuştu.
FERNANDES VE ZAYNUTDINOV İLK 11'DE
Portekizli orta saha Gedson Fernandes, kart cezasını tamamlayarak yeniden sahadaki yerini aldı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, performansı eleştirilen Masuaku'nun yerine sol bekte Bakhtiyor Zaynutdinov'u tercih etti. Zaynutdinov, Adana Demirspor maçında ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.
TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ
Beşiktaş'ın ligdeki kötü formu, taraftarların Alanyaspor karşılaşmasına olan ilgisini düşürdü. Son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekip, tribünlerin büyük kısmının boş kaldığı bir atmosferde mücadele etti.
HASAN ARAT VE MASUAKU'YA PROTESTO
Tribünlerden karşılaşam sırasında iki isim için tepki sesleri yükseldi. Görevi bırakan Hasan Arat ile oyuna girmesinden sonra, kulübe ihtar çektiği ortaya çıkan Arthur Masuaku aleyhinte tezahüratlar yapıldı.