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Trabzonspor MHK'yı bir kez daha istifaya davet etti!

Trabzonspor ve TFF arasında ipler kopmuş durumda. Bordo mavililerde başkan yardımcısı Taner Fikret Saral, MHK için çok sert bir açıklama yaptı. Saral, "Merkez Hakem Kurulu'nun rezillikleri, artık kabul edilemez bir boyuta ulaştı!" dedi. İşte o açıklama...

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 10:22 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 10:28
Trabzonspor MHK’yı bir kez daha istifaya davet etti!

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    Trabzonspor ve TFF arasında ipler kopmuş durumda. Bordo mavililerde başkan yardımcısı Taner Fikret Saral, MHK için çok sert bir açıklama yaptı.

    Saral, "Merkez Hakem Kurulu'nun rezillikleri, artık kabul edilemez bir boyuta ulaştı!" dedi.

    İşte o açıklama;

    "Tahammül sınırımız çoktan aşıldı.
    Merkez Hakem Kurulu'nun rezillikleri, artık kabul edilemez bir boyuta ulaştı!
    Trabzon'da, Gaziantep'te, İzmir'de, Alanya'da, İstanbul'da…
    Olduğumuz her yerde, oynadığımız her maçta verdiğimiz mücadeleye gölge düşürdünüz!
    Sezon başından bu yana bizden çaldığınız puanlarla, kurduğunuz kirli oyunlarla, taraflı tutumunuzla buna göz yuman 'yapı'nızla bize hesap vereceksiniz!
    İster sahanın içinde olsun ister dışında! Kulübümüze yönelik kurduğunuz her planı ifşa edeceğiz.
    Bu kirli oyunların, taraflı yönetim anlayışının ve arkanıza aldığınız 'gücün' bedelini, Türk Futbol kamuoyu önünde hesap vererek ödeyeceksiniz.
    Artık yeter!
    Türk futbolunun iliklerine kadar işlemiş bu adaletsizliğe teslim olmayacağız.
    Trabzonspor camiası, milyonlarca inançlı taraftarıyla, bu düzene boyun eğmeyecektir."

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