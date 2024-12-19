Roberto Firmino (Getty Images) AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR Suudi Arabistan'da Al Ahli forması giyen ve takımdan ayrılmak istediği bilinen Roberto Firmino'nun, Fenerbahçe'ye transfer olacağı öne sürüldü. Haberlere göre, Brezilyalı yıldız kulübüne ayrılma talebini iletti ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Firmino'nun Suudi Arabistan'dan ayrılma isteğinin altında, yeniden Avrupa'da üst düzey bir takımda forma giyme arzusu yatıyor. Süper Lig'de iddialı bir kadro kuran ve Avrupa Ligi için de iştahlı olan Fenerbahçe'nin, Brezilyalı yıldız için ciddi bir opsiyon haline geldiği belirtiliyor.

Roberto Firmino (AA) FENERBAHÇE İÇİN CİDDİ BİR OPSYİON Firmino'nun Suudi Arabistan'dan ayrılma isteğinin altında, yeniden Avrupa'da üst düzey bir takımda forma giyme arzusu yatıyor. Süper Lig'de iddialı bir kadro kuran ve Avrupa Ligi için de iştahlı olan Fenerbahçe'nin, Brezilyalı yıldız için ciddi bir opsiyon haline geldiği belirtiliyor.

Roberto Firmino (GOAL) 9 GOLDE ADI VAR Avrupa'dan Suudi Arabistan'a taşınan futbolcular arasında yer alan Roberto Firmino, bu sezon Al-Ahli formasıyla çıktığı 19 karşılaşmada 6 gol attı. 3 de asist yaptı. 1026 dakika sahada kalan sambacının kontratı sezon sonunda bitiyor.

Roberto Firmino (AA) KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU Tombense'den 4 milyon Euro bonvervisle geldikten sonra Hoffenheim'de adını Avrupa futboluna duyuran Roberto Firmino'nun bonservisini 2015 yılında Liverpool almıştı. İngiliz devi, 41 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı yıldız golcünün en verimlii yıllarını yaşadığı kulüp oldu. 2023-2024 sezonunda ise Al Ahli'ye imza attı. Şu ana kadar koleksiyonunda 1 İngiltere Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası, 1 İngiltere Lig Lupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 Premier Lig, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Amerika Kupası bulunuyor.