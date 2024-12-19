PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni forvet transferini canlı yayında duyurdular!

Trendyol Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde mücadele veren Fenerbahçe, transfer harekatını sürdürüyor. Sarı lacivertli ekibin ara dönemdeki hamleleri büyük bir merakla beklenirken diğer yandan bomba denebilecek iddia geldi. Kanarya'nın yeni forvetini canlı yayında açıkladılar. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 18:30 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 19:06

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bu sezon uzun süredir özlemini çektiği Süper Lig şampiyonluğunu kazanmak isteyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de üst turları hedefliyor. Sarı lacivertli ekibin devre arası transfer çalışmaları da başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu üzerine harekete geçilen operasyonda birçok isim listede yer alıyor. Ancak bir yıldız var ki Süpe Lig'i sallayabilir. Adını canlı yayında açıkladılar. İşte detaylar...

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    KADROYA İNCE DOKUNUŞLAR YAPILACAK

    Sahip olduğu oyuncularla Süper Lig'de öne çıkan ekiplerden biri olan Fenerbahçe'de Avrupa Ligi için de kadronun güçlendirilmesi hedefleniyor. Deneyimli teknik adamın raporu doğultusunda hareket edecek olan yönetim, gündemdeki futbolculara bir an önce imza attırıp tüm kulvarlarda mücadele etmek istiyor.

    Sarı lacivertli ekibin son olarak Suudi Arabistan'da forma giyen Roberto Firmino ile ilgilendiği iddia edildi.

    Roberto Firmino (GOAL)Roberto Firmino (GOAL)

    FIRMINO BOMBASINI DUYURDULAR

    Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Brezilyalı yıldız Roberto Firmino'nun, Türkiye Süper Lig'e transfer olacağı yönündeki haberler spor gündemine damgasını vurdu. Özellikle Fenerbahçe ile adı anılan 33 yaşındaki golcü için Suudi medyasından SBA Sport önemli bir iddia ortaya attı.

    Paylaşılan haberde, Firmino'nun Fenerbahçe'ye transferinin yakın olduğu iddia edilirken, program sırasında bir yorumcu bu transfer ihtimalini doğruladı. Haberin devamında, oyuncunun Jose Mourinho'nun görev yaptığı Fenerbahçe'ye imza atacağı belirtildi.

    Roberto Firmino (Getty Images)Roberto Firmino (Getty Images)

    AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

    Suudi Arabistan'da Al Ahli forması giyen ve takımdan ayrılmak istediği bilinen Roberto Firmino'nun, Fenerbahçe'ye transfer olacağı öne sürüldü. Haberlere göre, Brezilyalı yıldız kulübüne ayrılma talebini iletti ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

    Firmino'nun Suudi Arabistan'dan ayrılma isteğinin altında, yeniden Avrupa'da üst düzey bir takımda forma giyme arzusu yatıyor. Süper Lig'de iddialı bir kadro kuran ve Avrupa Ligi için de iştahlı olan Fenerbahçe'nin, Brezilyalı yıldız için ciddi bir opsiyon haline geldiği belirtiliyor.

    Roberto Firmino (AA)Roberto Firmino (AA)

    FENERBAHÇE İÇİN CİDDİ BİR OPSYİON

    Firmino'nun Suudi Arabistan'dan ayrılma isteğinin altında, yeniden Avrupa'da üst düzey bir takımda forma giyme arzusu yatıyor. Süper Lig'de iddialı bir kadro kuran ve Avrupa Ligi için de iştahlı olan Fenerbahçe'nin, Brezilyalı yıldız için ciddi bir opsiyon haline geldiği belirtiliyor.

    Roberto Firmino (GOAL)Roberto Firmino (GOAL)

    9 GOLDE ADI VAR

    Avrupa'dan Suudi Arabistan'a taşınan futbolcular arasında yer alan Roberto Firmino, bu sezon Al-Ahli formasıyla çıktığı 19 karşılaşmada 6 gol attı. 3 de asist yaptı. 1026 dakika sahada kalan sambacının kontratı sezon sonunda bitiyor.

    Roberto Firmino (AA)Roberto Firmino (AA)

    KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

    Tombense'den 4 milyon Euro bonvervisle geldikten sonra Hoffenheim'de adını Avrupa futboluna duyuran Roberto Firmino'nun bonservisini 2015 yılında Liverpool almıştı. İngiliz devi, 41 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı yıldız golcünün en verimlii yıllarını yaşadığı kulüp oldu. 2023-2024 sezonunda ise Al Ahli'ye imza attı.

    Şu ana kadar koleksiyonunda 1 İngiltere Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası, 1 İngiltere Lig Lupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 Premier Lig, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Amerika Kupası bulunuyor.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan D-8 Filistin-Lübnan oturumunda önemli açıklamalar
    Asgari ücrette 3. toplantı! TÜRK-İŞ teklifini açıkladı | İşte zam senaryoları
    Yeni yıla Binance TR ile başlayın
    CHP 17-25 Aralık sürecinde 28 Şubat’ın beyni Makovsky’den ne talimat aldı? TAKVİM ihanet toplantısını ifşa ediyor: Bomba Kılıçdaroğlu detayı
    Fenerbahçe’nin yeni forvet transferini canlı yayında duyurdular!
    Rusya askeri üslerini Suriye’den Libya’ya mı taşıyor? Uydu görüntülerinden sonra Hafter iddiası
    Başkan Erdoğan’dan Kahire’deki D-8 Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Hedef terörsüz Suriye
    Esad’ın devrilmesi sonrası Putin’den ilk açıklama! Başkan Erdoğan vurgusu: Türkiye Suriye’de sınırının güvenliği için gerekeni yapıyor
    Konuşmak yasak, çırılçıplak dolaşmak mecburi! Esad rejiminin ‘Filistin Şubesi’nde akılalmaz işkenceleri!
    Hurdacı Sinan Ünal’ı kaçırıp 12 milyon lira istemişlerdi! Detaylar ortaya çıktı: Hurdacıda para çok olur
    TSYD’den kayyum açıklaması: Oğuz Tongsir’in yerine Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan atandı | Tongsir’in skandalları bitmedi
    Kahire’de D-8 zirvesi! Sisi ve liderler Başkan Erdoğan’ı ayakta karşıladı
    Putin’den flaş açıklama: İran yanlısı savaşçıları Tahran’a Rusya mı kaçırdı?
    ABD’li eski diplomat Biden yönetimini topa tuttu: Gazze politikamız yok İsrail ne derse o
    MSB’den İsrail’in Suriye’deki işgal girişimine tepki ABD’ye PKK/SDG uyarısı: Söz konus değil! | Fırat’ın doğusuna operasyon olacak mı?