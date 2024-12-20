20 Aralık 2024 itibarıyla Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk oldu. Peki Eyüpspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte, Eyüpspor-Fenerbahçe maç sonu skoru...
20 Aralık 2024 itibarıyla Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk oldu. Peki Eyüpspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte, Eyüpspor-Fenerbahçe maç sonu skoru...
EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Eyüpspor-Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'de başladı ve dakikalar önce sona erdi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından canlı yayınlandı. Mücadele Emre Kargın tarafından yönetildi.
Eyüpspor-Fenerbahçe maçı 1-1'lik beraberlikle bitti.
Maçın gollerini kim attı?
49'uncu dakikada Fenerbahçe, Youssef En Nesyri ile beraberliği yakalamayı başardı.
26'ncı dakikada Eyüpspor'da Ahmet Kutucu sahnedeydi. Caner Erkin'in ortasında Mame Thiam topu indirdi. Ahmet Kutucu'nun şutunda top ağlarla buluştu. Eyüpspor, Fenerbahçe karşısında öne geçti: 1-0 olarak skor güncellendi.
Fenerbahçe, Galatasaray ile olan puan farkını maç fazlasıyla 5'e düşürdü. Galatasaray'ın Kayserispor'u yenmesi halinde geçtiğimiz 6 olan puan farkı 8'e yükselmiş olacak.