20 Aralık 2024 itibarıyla Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk oldu. Peki Eyüpspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? İşte, Eyüpspor-Fenerbahçe maç sonu skoru...

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EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'de başladı ve dakikalar önce sona erdi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından canlı yayınlandı. Mücadele Emre Kargın tarafından yönetildi.

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı 1-1'lik beraberlikle bitti.