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LeBron James’ten NBA rekoru

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, perşembe günü NBA tarihinde en fazla süre alan oyuncu ünvanını kazanarak rekor kırdı. Bu rekor daha önce 6 kez NBA MVP'si seçilen Kareem Abdul-Jabbar'a aitti.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 15:38 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 15:38
LeBron James’ten NBA rekoru

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    James, Kings'e karşı oynadığı maçın 10'uncu dakikasında Abdul-Jabbar'ı geride bırakarak, oynadığı 1.517 maçta 57.447 sayıya ulaştı.

    Böylece LeBron James artık kariyerinde sayı sıralamasında 1'inci, dakika sıralamasında 1'inci, asist sıralamasında 4'üncü ve top çalma sıralamasında 8'inci sırada yer alıyor.

    James, 11.838 play-off dakikasına ek olarak, 2003 yılında liseden mezun olduktan sonra NBA'e 1 numaralı sıradan girdiğinden beri toplamda yaklaşık 70.000 dakika, yani 1.458 tam maç oynadı.

    Yıldız basketbolcu ayrıca NBA kariyer saha içi şut denemesi ve top kaybı rekorlarını elinde bulundururken, asist sıralamasında dördüncü, top çalma sıralamasında sekizinci ve ribaund sıralamasında 29'uncu sırada yer alıyor.

    NBA tarihinde dakika sıralamasında; LeBron James ve 1989'da basketbolu bırakan Abdul-Jabbar'ın 57.446 dakikasının ardından, Karl Malone (54.852 Dk.), Dirk Nowitzki (51.368 Dk.) ve Kevin Garnett (50.418 Dk.) ile ilk beşteki oyuncular olarak yer aldı.

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