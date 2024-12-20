Avrupa’da bir ilk! Lig maçlarında ’Şahin Gözü Teknolojisi’ kullanılacak

Dünyada kadın voleyboluna, Türkiye'de ise kadın sporuna yönelik en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, dijitalleşmenin gücünü kullanarak kadın voleybolcuların yanında durmaya devam ediyor. Vodafone, Volleyball Nations League, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda kullanılan Şahin Gözü sistemini Vodafone Sultanlar Ligi 2024-25 sezonunda Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak normal sezon maçlarında ve Play-Off 1-4 Etabı maçlarında Vodafone 5.5G desteğiyle kullanacak. Şahin Gözü, bu uzunlukta bir sezona sahip olan ulusal bir ligde sezonun tamamında ilk defa kullanılmış olacak. Vodafone Sultanlar Ligi de böyle bir uygulamaya evsahipliği yapan Avrupa'daki ilk lig olacak. Vodafone, Sultanlar Ligi ve play-off'larda kullanılacak bu teknoloji için bu sezon toplam 9 milyon TL'lik altyapı yatırımı yaptı.



Yeni uygulamanın tanıtıldığı toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:



"Voleybola sürekli destek veren markalardan biri olmak, sporseverlerin yakından takip ettiği kadın voleybolunu çok daha geniş kitleler tarafından bilinir kılmak istiyoruz. Temel hedefimiz, Vodafone Sultanlar Ligi'ne en iyi desteği sağlamak. Bu hedefle, Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynanan maçlarda seyircilere daha fazla deneyim ve eğlence sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Geçen sezon Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı maçlarında uygulamaya başladığımız Vodafone 5.5G destekli Şahin Gözü sistemindeki servis hızı, smaç hızı, smaç yüksekliği ve ralli süresi istatistiklerini yeni sezonda sadece play-off maçlarında değil, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maçlarda da kullanacağız. Aslında biz bu teknolojiyi tüm lige genişleterek bir demokratikleşme getirmiş oluyoruz. Artık, sadece şampiyonluk play-off'u aşamasına gelmiş takımların oyuncularının değil, ligdeki tüm takımların bu özel verilerini ölçümleyebileceğiz. Diğer yandan, bu teknolojik altyapıyla, hem seyircilerin izleme deneyimine, hem de voleybolcuların ve tüm lig takımlarının gelişimine katkı sağlıyoruz; çünkü, günümüzde her şey veriyle gelişiyor; biz de veriyle ölçümleme yaparak voleybol sporuna katkı sağlıyoruz. Takımlar bu verilerle çalışıyor, kendilerini geliştiriyor ve iyileştiriyor. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Vodafone olarak, özel projelerle hem takımların hem de voleybolseverlerin deneyimini daha da geliştirmeye, Türk kadın voleybolunun dünyada ve Türkiye'de bilinirliğinin artmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz."





Türkiye Voleybol Federasyonu Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Sezgin Eren ise şöyle konuştu:



"Vodafone ile yol arkadaşlığımız başladığından beri Sultanlar Ligi'nde ciddi bir ivmelenme oldu. 5.5G destekli voleybol teknolojileri entegrasyonu da Vodafone'un voleybolumuza yaptığı büyük yatırımların başında geliyor. İlk kez geçen sezon 1-4 play-off'ları döneminde deneyimlediğimiz bu teknoloji, maçlarımıza ve yayınlarımıza heyecan katmıştı. 2024-2025 voleybol sezonunda bu teknolojiyi lig etabına da genişletmeye karar verdik ve bunun sonucu olarak Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçlarda bu özel ölçümleri gerçekleştiriyoruz. Play-off döneminde bu teknolojinin kapsamı yine genişletilecek. İsim sponsorumuzun ligimize değer katma amaçlı yaptığı bu tarz yatırımları her zaman takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Bu yatırımlarla dünya çapında da lig ve federasyon olarak takdir görüyor, örnek gösteriliyoruz. Vodafone'a Türk voleyboluna kattığı değer için çok teşekkür ediyoruz."

TOPLAMDA 50'YE YAKIN MAÇTA KULLANILACAK



Voleybolseverler, uygulanmaya başlanan yeni sistemle, hem maç esnasında sahadaki ekranlardan, hem de TV ve dijital maç yayınlarından servis hızı, smaç hızı, smaç yüksekliği ve ralli süresi gibi verileri anlık olarak takip edebiliyor. Bu istatistikler yeni sezonda sadece play-off maçlarında değil, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maçlarda da kullanılmış olacak. Sezon sonunda, play-off'lar da dahil edildiğinde, 50'ye yakın maçta bu servislerden yararlanılmış olunacak.



FARKLI İSTATİSTİKLER TAKİP EDİLECEK



Şahin Gözü teknolojisi, Ekim'de başlayan ve Nisan 2025'e kadar sürecek normal sezonda, sadece Burhan Felek'teki maçlarda kullanılacak. Bu maçlarda, servis hızı, smaç hızı, smaç yüksekliği ve ralli süresi gibi istatistikler takip ediliyor. Sistem, Nisan 2025'te oynanacak play-off sezonunda ise 1-4 play-off'larının oynanacağı maçlarda geçerli olacak. Bu maçlarda da hakem kararları, servis hızı, smaç hızı, smaç yüksekliği, ralli süresi, takımların atak bölgeleri gibi istatistikler takip edilecek.



SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?



Vodafone 5.5G'nin sunduğu yüksek hızlı ve eş zamanlı bağlantı sayesinde, saha içindeki servis hızı, smaç hızı, smaç yüksekliği, ralli süresi gibi ileri seviye ölçümler milisaniyeler içinde işleniyor. Ardından, hem salon içindeki ekranlara aktarılarak taraftarlara sunuluyor, hem de yayına grafik olarak gönderilerek ekran başındaki voleybolseverlerle paylaşılıyor. Normal sezonda kullanılan servis hızı, smaç hızı, smaç yüksekliği ve ralli süresi ölçümleri, salonda yüksek konumlara yerleştirilmiş 10 kamerayla gerçekleştiriliyor. Bu kameralardan elde edilen görüntü, sistemin özel yazılımında işlenerek veri haline geliyor. Bu verilerin salon içi ekranlara yansıtılması ve kontrolü ise 5.5G bağlantısıyla sisteme bağlı bilgisayar aracılığıyla gerçekleşiyor.