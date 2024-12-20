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Fenerbahçe'den EuroLeague'e tepki!

Fenerbahçe Beko, ertelenen Paris Basketball maçı için THY EuroLeague'e tepki gösterdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Organizasyonun ciddiyetine ve seviyesine yakışmıyor." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 12:06 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 12:06
Fenerbahçe’den EuroLeague’e tepki!

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    Fenerbahçe Beko, ertelenen Paris Basketball maçının ardından bir açıklama yaptı.

    THY EuroLeague'e tepki gösteren sarı-lacivertliler, "Organizasyonun ciddiyetine ve seviyesine yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe Beko - Barcelona maçından görüntü. (AA)Fenerbahçe Beko - Barcelona maçından görüntü. (AA)

    Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

    "Bilindiği üzere dün (perşembe) EuroLeague tarafından alınan karar ve yapılan bilgilendirme ile Paris Basketball – Fenerbahçe Beko karşılaşması, ev sahibi takımın yaşadığı salgın ve sahaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi sebebiyle, EuroLeague kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir.

    EuroLeague'in en önemli paydaşlarından biri olan takımımız Fenerbahçe Beko, her daim bu organizasyonun "Avrupa basketbolunun en üst seviyedeki temsilcisi olma" misyonunu paylaşmakta ve tüm adımlarını buna göre atmaktadır. Ancak dün yaşanan durum, üzülerek belirtmek isteriz ki bu organizasyonun ciddiyetine ve seviyesine yakışmamaktadır. EuroLeague, basketbol severlere Avrupa'nın en özel karşılaşmalarını ve rekabet seviyesini sunmakla birlikte; şartları itibarıyla katılımcısı takımlara oldukça zorlu bir maraton sunmakta ve bunun gereksinimlerini karşılamakla yükümlü organizasyonları kurma zorunluluğu getirmektedir. Sezon içerisinde oynanan karşılaşma sayısının çokluğu, yerel liglerin yanı sıra çift maç haftaları da düşünüldüğünde takımları, geniş kadrolarla yola çıkmaya ve bunların bütçesel zorluklarıyla başa çıkmaya itmektedir. Tüm bu gereksinimlerden ötürü EuroLeague takımları, yine kurallar çerçevesinde belirlenen bütçeleri karşılayarak yola çıkmak zorunda olup; geniş kadroları oluşturmakla ve aynı zamanda –bilhassa bu tip acil durumlarda destek alabilecekleri- güçlü altyapı organizasyonlarını kurmakla yükümlüdürler.

    Yakın geçmişte tüm dünyanın yüzleşmek durumunda kaldığı Covid dönemi, elbette tüm EuroLeague takımlarının mutabık kaldığı şekilde, ölümcül bu hastalığın etkileri de gözetilerek karşılaşmaların ertelenmesine sebebiyet veren durumları ortaya çıkarmıştı. Fakat bu kapsamda değerlendirilemeyecek bir durumda, üstelik ilgili müsabakanın başlamasına saatler kala alınan erteleme kararı, EuroLeague gibi bir organizasyonun, katılımcısı olan bizler tarafından da her ortamda savunulduğu ciddiyetiyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır.

    EuroLeague organizasyonunun ciddiyetine büyük zararlar verebilecek bu ve benzeri durumları öngörerek, müsabakaların devamlılığını sağlayacak gerekli tedbirleri sezon başında almak ve başta takımların acil durumlarda altyapılardan gereken oyuncu desteğini sağlayabilmeleri olmak üzere gerekli tüm yaptırımları yine sezon başında uygulamak, EuroLeague yönetiminin başlıca görevlerindendir.

    Paris Basketball'un i��inde bulunduğu durumu üzüntüyle karşılıyor ve salgından etkilenen tüm bireylerine acil şifalar diliyoruz. Ancak takımımız Fenerbahçe Beko da sezon başından bu yana birçok karşılaşmada hastalık ve sakatlık kaynaklı eksiklerine rağmen, hiçbir mazeret göstermeden mücadelesini sürdürmüş ve bu karşılaşma için de benzer bir durumda, çift maç haftasının ilk müsabakasının ardından uzun bir yolculuk sonrası Barcelona'dan Paris'e seyahat etmiştir. Bu durumun yarattığı mağduriyetin, bizleri üzen en önemli noktalarından biri de taraftarlarımızın yaşadığı durumdur.

    Bu karşılaşma için yüzlerce Fenerbahçe taraftarı bilet alarak takımımızı Adidas Arena'da desteklemek için çevre illerden ve ülkelerden yola çıkmıştır. Bilhassa kıymetli taraftarlarımızın yaşadığı bu mağduriyet, bu kararı bizler için daha da kabul edilemez bir hale getirmiştir. Ayrıca alınmış olan bu kararın ileriye dönük çok tehlikeli bir emsal oluşturduğu ve suistimale oldukça açık bir zemin hazırladığı da aşikardır.

    Ekibimiz, ivedilikle revize edilen seyahat programına istinaden dün (perşembe) gece İstanbul'a inmiştir ve önümüzdeki karşılaşmalara hazırlanmak için antrenmanlarına devam edecektir."

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