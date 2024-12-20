Inter İlkay Gündoğan’ın peşinde!

Inter, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile ilgileniyor.İspanyol basınında yer alan habere göre, Inter, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor ve bu transferi önceliklerinden biri olarak belirledi.Inter'in İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmasının önünde engel de olduğu kaydedildi. İlkay Gündoğan'ın Manchester City'de şu anda en yüksek maaşlı oyunculardan biri olduğu hatırlatıldı ve bu durumun Inter'in mali yapısını zorlayabileceği belirtildi. Inter'in bu nedenle sözleşme konusunda alternatifleri seçenekleri değerlendirebileceği ifade edildi.