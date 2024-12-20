Jhon Arias birçok kulübün takibinde (REUTERS)

RAKİPLERE SATMAMA KARARI ALDI

portalcruzeirense.com.br'nin haberine göre Fluminense Başkanı Mario Bittencourt, Jhon Arias'ın yıl sonunda kulüpten ayrılma ihtimaline karşı olarak tekliflere açık davrandıklarını ancak Seri A'da herhangi bir kulübe oyuncularını satmayacaklarını dile getirdi.

Bittencourt; "Ayrılık ayında ayrılacaksa umarım bu iş güzellikle biter. Şu anda elimizde somut bir teklif yok. Arias projeye ve kariyerinde ne istediğine bakan bir oyuncu. Şunu söyleyebilirim ki Brezilya içinde satış yapmayacağız. 4 yıllık teklif sunduk ve halen geçerli. 26 Ağustos'a kadar kontratımız mevcut" ifadelerini kullanarak kapıları kapattı.