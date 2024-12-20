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Galatasaray'a transferde kötü haber! Başkan açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ara dönemde kadrosunu en iyi isimlerle güçlendirebilmek ve şampiyonluk yarışını en üst sırada tamamlamak amacında. Diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde de final hedefleniyor. Listedeki bulunan futbolculardan biri için ise kötü haber geldi. Yıldız isim ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 19:54 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 19:54
Galatasaray’a transferde kötü haber! Başkan açıkladı

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    Bu sezonda da şampiyonluk mücadelesini en önde götüren ve 25. kez mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da 13 Ocak'ta başlayacak olan transfer dönemi için yoğun mesai harcanıyor.

    Sarı kırmızılılar, birbirinden yıldız isimleri kadrosuna katabilmek adına oyuncuların yanı sıra kulüpleri ve menajerleriile de temas halinde.

    Jhon Arias (Reuters)Jhon Arias (Reuters)

    ÖNCELİK HÜCUMDA

    Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından öncelik hücum bölgesine verildi. Ayrıca Sallai'nin de istenen skor katkısını henüz sunamamasıyla birlikte skanat forvet arayışı başladı.

    Takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech ve Yusuf Demir'den boşalacak yabancı kontenjanına Jhon Arias eklemesi yapılması konusunda çalışmalar hız kazanmıştı.

    Jhon Arias'ın takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor (Reuters)Jhon Arias'ın takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor (Reuters)

    GALATASARAY TEKLİF YAPTI

    Sarı kırmızılı ekip, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisini alabilmek için kulübü Fluminense ile görüşme gerçekleştirdi ve teklifini 12 milyon Euro seviyelerinde iletti.

    Brezilya temsilcisi ise buna karşılık olarak 15 milyon Euro talep etti. Görüşmeler tıkandı. Ancak iki koz yönetimin elini rahatlattı. Takım arkadaşı Felipe Melo ve Kolombiya'dan vatandaşı Davinson Sanchez. Avrupa'da oynamaya sıcak bakan Arias için beklenen gelişme henüz yaşanmadı.

    Jhon Arias birçok kulübün takibinde (REUTERS)Jhon Arias birçok kulübün takibinde (REUTERS)

    RAKİPLERE SATMAMA KARARI ALDI

    portalcruzeirense.com.br'nin haberine göre Fluminense Başkanı Mario Bittencourt, Jhon Arias'ın yıl sonunda kulüpten ayrılma ihtimaline karşı olarak tekliflere açık davrandıklarını ancak Seri A'da herhangi bir kulübe oyuncularını satmayacaklarını dile getirdi.

    Bittencourt; "Ayrılık ayında ayrılacaksa umarım bu iş güzellikle biter. Şu anda elimizde somut bir teklif yok. Arias projeye ve kariyerinde ne istediğine bakan bir oyuncu. Şunu söyleyebilirim ki Brezilya içinde satış yapmayacağız. 4 yıllık teklif sunduk ve halen geçerli. 26 Ağustos'a kadar kontratımız mevcut" ifadelerini kullanarak kapıları kapattı.

    Jhon Arias'ın kararı merakla bekleniyor (REUTERS)Jhon Arias'ın kararı merakla bekleniyor (REUTERS)

    MAAŞINI DUYURDULAR

    Diğer yandan Jhon Arias için Cruzeiro'nun ilgisi devam ediyor. Yıldız futbolcunun peşinden koşan Cruzeiro'ya ise 1 milyon Brezilya realinden aşağıda bir ücreti kabul etmeyeceği belirtildi. Oyuncunun Avrupa'da oynamak için tüm şartlarını zorlayacağı da eklendi.

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