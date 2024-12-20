Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları geride kaldı. Birbirinden güzel anlara sahne olan maçların ardından kazanan takımlar adlarını gruplara yazdırmayı başardı.

4 büyükler; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı grup kuraları çekildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşan gruplar.

GRUPLAR

A Grubu



Trabzonspor, Alanyaspor, Rizespor, Ankaragücü, Karagümrük, İskenderunspor.

B Grubu

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep, Göztepe, İstanbulspor, Erzurumspor.

C Grubu

Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Eyüpspor, Çorum, Boluspor.

D Grubu

Beşiktaş, Sivasspor, Antalyaspor, Bodrumspor, Kocaelispor, Kırklarelispor.

YENİ SİSTEM!



Ziraat Türkiye Kupası bu sezon farklı bir sistemde oynanacak. 24 takımın 4 gruba ayrılacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda 6'şar takımlı gruplar oluşturulacak.

Bu sezon UEFA'nın Avrupa Kupaları'nda oynanan sitem gibi her takım yalnızca 3'er maç oynayacak.

FİKSTÜR BELLİ OLDU



Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un fikstürü şu şekilde oluştu;