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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi! İşte yeni sistem ve fikstür

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları geride kaldı. Birbirinden güzel anlara sahne olan maçların ardından kazanan takımlar adlarını gruplara yazdırmayı başardı. 4 büyükler; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı grup kuraları çekildi. İşte fikstür ve detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 14:28 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 15:20
Ziraat Türkiye Kupası’nda grup kuraları çekildi! İşte yeni sistem ve fikstür

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    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları geride kaldı. Birbirinden güzel anlara sahne olan maçların ardından kazanan takımlar adlarını gruplara yazdırmayı başardı.

    4 büyükler; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı grup kuraları çekildi.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşan gruplar. Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşan gruplar.

    GRUPLAR

    A Grubu

    Trabzonspor, Alanyaspor, Rizespor, Ankaragücü, Karagümrük, İskenderunspor.

    B Grubu

    Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep, Göztepe, İstanbulspor, Erzurumspor.

    C Grubu

    Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Eyüpspor, Çorum, Boluspor.

    D Grubu

    Beşiktaş, Sivasspor, Antalyaspor, Bodrumspor, Kocaelispor, Kırklarelispor.

    YENİ SİSTEM!

    Ziraat Türkiye Kupası bu sezon farklı bir sistemde oynanacak. 24 takımın 4 gruba ayrılacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda 6'şar takımlı gruplar oluşturulacak.

    Bu sezon UEFA'nın Avrupa Kupaları'nda oynanan sitem gibi her takım yalnızca 3'er maç oynayacak.

    FİKSTÜR BELLİ OLDU

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un fikstürü şu şekilde oluştu;

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