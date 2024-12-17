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Galatasaray'da plan yapıldı: 2 transfer 3 ayrılık!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Son oynanan Trabzonspor maçından da galip ayrılan Aslan'da gözler transfer dönemine çevrildi. Sarı kırmızılılar, yabancı kontenjanını açmak için 3 isimle yollarını ayırma kararı aldı. Galatasaray, ocak ayı başında ise 2 yıldıza ima attırmayı planlıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 09:22 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 09:22
Galatasaray’da plan yapıldı: 2 transfer 3 ayrılık!

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    Galatasaray, ara transfer listesinin ilk sırasında yer alan yıldız futbolcu için geri sayıma geçti. Teknik patron Okan Buruk'un, söz konusu oyuncuyu takımda görmek istediği kaydedildi.

    Galatasaray’da plan yapıldı: 2 transfer 3 ayrılık!

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada UEFA Avrupa Ligi'ne oyuncuların yazılma durumuna dikkat çekerek transferde az ama öz hamle yapmaları gerektiğine dikkat çekmişti. Sarı kırmızılılarda kadroya katılacak isimler kadar gitmesi muhtemel isimler için de söylentiler artmış durumda.

    Galatasaray’da plan yapıldı: 2 transfer 3 ayrılık!

    ARIAS İÇİN GERİ SAYIM

    Okan Buruk dört gözle Jhon Arias'ı bekliyor... Sezon genelinde Yunus Akgün dışındaki kanat oyuncularından istediği verimi alamayan Buruk, Kolombiyalı yıldızın transferiyle birlikte oyunun pozitif yönde değişeceğini düşünüyor.

    Galatasaray’da plan yapıldı: 2 transfer 3 ayrılık!

    Yönetimle yaptığı son görüşmede de Arias konusundaki talebini tekrarlayan Buruk, 27 yaşındaki futbolcu için "Sadece hücumda değil, takım savunmasında da çok etkili. Geri dönüşleri bize çok faydalı olacak. Oyunun sıkıştığı anlarda adam eksiltmesi büyük avantaj. Ayrıca kolay kolay sakatlanmıyor ve çok istikrarlı. Bizde büyük fark yaratabilir" ifadelerini kullandı.

    Galatasaray’da plan yapıldı: 2 transfer 3 ayrılık!

    10 MİLYONDAN DÜŞÜYOR

    Sarı kırmızılılar bu talep üzerine Arias'ın kulübü Fluminense ile olan temasları sıklaştırdı. Brezilya kulübü, ligdeki son maçını 8 Aralık'ta oynadı ve ligde kalmayı başardı.

    Galatasaray’da plan yapıldı: 2 transfer 3 ayrılık!

    Galatasaray yönetimi oyuncunun da Avrupa'ya adım atma isteğini fırsat bilip uygun bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmeye çalışacak. Kulübün ilk etapta konuşulan 10 milyon Euro'luk rakamı da aşağıya çekmeyi hedeflediği öğrenildi.

    Galatasaray’da plan yapıldı: 2 transfer 3 ayrılık!

    TEKLİFLERE YANIT VERMEYECEK

    Jhon Arias'la prensip anlaşmasına varan Galatasaray, kulüplerin el sıkışması durumunda oyuncuya senelik 2.5 milyon Euro garanti maaş üzerinden 4 senelik kontrat imzalatacak.

    Galatasaray’da plan yapıldı: 2 transfer 3 ayrılık!

    Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in yakın arkadaşı olan Arias, Galatasaray'dan haber gelene kadar kendisine sunulan tekliflere yanıt vermeyecek.

    Galatasaray’da plan yapıldı: 2 transfer 3 ayrılık!

    SAĞ BEK İSTEĞİ CALABRIA

    Yönetimden Jhon Arias'ı isteyen Okan Buruk'un bir de sağ bek takviyesi istediği öğrenildi. Jelert'in performansından memnun olmayan Buruk'un, Danimarkalıyı kiralık gönderip yerini Milan'ın sağ beki Davide Calabria ile doldurmak istediği kaydedildi.

    Galatasaray’da plan yapıldı: 2 transfer 3 ayrılık!

    YUSUF DEMİR VE ZIYECH EN CİDDİ ADAYLAR

    Galatasaray'da ocak ayında yapılacak en az 2 yabancı oyuncu transferinin ardından ayrılıkların yaşanması gerekiyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda öne çıkan iki isim Yusuf Demir ve Hakim Ziyech oldu.

    Ziyech Trabzonspor maçı kadrosuna da alınmazken Yusuf Demir için kulübe gelen kiralama teklifleri bulunuyor.

    Galatasaray’da plan yapıldı: 2 transfer 3 ayrılık!

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