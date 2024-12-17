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Trabzonspor'dan MHK'ya istifa çağrısı!

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Murat İskender, Galatasaray karşılaşmasındaki hakem kararlarına gönderme yaparak Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya davet etti.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 16:55 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 16:55
Trabzonspor’dan MHK’ya istifa çağrısı!

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    Trabzonspor Başkan Yardımcısı Murat İskender, Galatasaray karşılaşmasındaki hakem kararlarına gönderme yaparak Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya davet etti.

    Bordo-mavili yöneticinin yazılı açıklamasında "Türk futbolu geri dönüşü olmayan bir yolda. Koca bir ülkenin futbol namusu her hafta hırsızlar tarafından lekelenmekte ve MHK'da tüm bu kepazeliklere çanak tutmaya devam etmektedir. Ülke sporu adına atabilecekleri tek bir adım kaldı. Merkez Hakem Kurulu istifa etmeli!" ifadelerini kullandı.

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    İŞTE MURAT İSKENDER'İN AÇIKLAMASI

    "Dün; Galatasaray maçına çıkmadan önce emeğimizin yine gasp edileceği hissi sadece bizim değil tüm spor camiasının da beklentisiydi. Malumun ilanı gecikmedi. Türk futbolunun bir türlü kurtulamadığı kepazelikler hemen kendini gösterdi.

    Adalet terazisi çoktan şaşmış, gözünün önündekini görmeyen, görmek istemeyen ve 3 maymun gibi sahada dolanan hakemlerle ancak bu kadar olabilirdi. Süper Lig'in inandırıcılığı Aralık ayı itibariyle tamamen bitti. Türk futbolu artık sıfırı tüketti.

    Yarını dahi beklemeden hemen bugün neşter vurulmalı ve Türk futbolunun içindeki ur kesip dışarı atılmalıdır.

    Türk futbolu geri dönüşü olmayan bir yolda. Koca bir ülkenin futbol namusu her hafta hırsızlar tarafından lekelenmekte ve MHK'da tüm bu kepazeliklere çanak tutmaya devam etmektedir.

    Ülke sporu adına atabilecekleri tek bir adım kaldı.

    Merkez Hakem Kurulu istifa etmeli!

    Biraz gururları varsa 'Bu işi elimize yüzümüze bulaştırdık' deyip bugün istifalarını sunarlar.

    Tekrar ediyoruz:

    Yarın herkes için çok geç olacak!"

    Yine aynı senaryo!Yine aynı senaryo!
    "Yine aynı senaryo!"

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