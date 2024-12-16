90+1. dakikada Ozan Tufan'ın sol kanattan getirdiği topta savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazda Draguş'un önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Muslera'yı da geçen topu savunmada Abdülkerim Bardakcı son anda kaleye gitmesini engelledi.

67. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın pasında topla birlikte ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın altıpasın sol tarafında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kontrol etti.

55. dakikada Draguş'un yaptığı ortada Banza'nın kafayla indirdiği topa altıpas üzerinde Ozan Tufan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlara gitti. 2-3

28. dakikada Cham'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden topu, kaleci Muslera iki hamlede kontrol etti.

12. dakikada Visca'nın sağdan ortasında penaltı noktası gerisindeki Banza, bekletmeden vuruşunu yaptı. Savunmadaki Abdülkerim Bardakcı'nın müdahale ettiği top yandan kornere çıktı.

Yunus Akgün (AA)

YUNUS AKGÜN FIRTINASI DEVAM EDİYOR

Galatasaray'dabu sezon Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın ayrılması sonrasında forma şansı bulan Yunus Akgün, karşılaşmadaki ilk golde Dries Mertens'e asisti yaptı. 29'da ise ceza sahası dışından nefis bir vuruşla Uğurcan Çakır'ı mağlup etmeyi başardı. Ayrıca Younes Belhanda'dan sonra ceza sahası dışından Trabzonspor'a gol atan ilk futbolcu oldu.