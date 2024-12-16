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7 gollü derbide zafer Aslan'ın! Galatasray Trabzonspor'u 4-3 yendi

Tendyol Süper Lig'in 16'ıncı haftası müthiş bir derbi ile sona erdi. Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını Rams Park'ta paylaştı. Sarı kırmızılılar Dries Mertens ile gol perdesini açtı. Ozan Tufan skoru dengeledi. Galatasaray Yunus Akgün'ün muhteşem vuruşuyla 2-1'i getirdi. Abdülkerim Bardakcıdan ceza sahasında topu kapan Simon Banza, bir kez daha eşitliğin gelmesini sağladı. Bordo mavililer Ozan Tufan'ın ikinci kez fileleri havalandırmasıyla ilk kez öne geçti ve skor 3-2 oldu. Michy Batshuayi penaltıdan skoru 3-3'e taşıdı. Uzatmalarda Ali Şahin kendi filelerini havalandırdı. Cimbom karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı. İşte Galatasaray - Trabzonspor maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 19:49 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 23:52
7 gollü derbide zafer Aslan’ın! Galatasray Trabzonspor’u 4-3 yendi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Galatasaray ile Trabzonspor Süper Lig'in 16'ıncı haftasında karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadele 4-3 sona erdi. İşte yaşananlar...

    Barış Alper Yılmaz ve Michy Batshuayi (AA)Barış Alper Yılmaz ve Michy Batshuayi (AA)

    MAÇTAN DAKİKALAR

    8. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahasına hareketlenen Mertens'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

    10. dakikada Mendy'nin yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutta, kaleci Muslera soluna uzanarak topu kornere çeldi.

    12. dakikada Visca'nın sağdan ortasında penaltı noktası gerisindeki Banza, bekletmeden vuruşunu yaptı. Savunmadaki Abdülkerim Bardakcı'nın müdahale ettiği top yandan kornere çıktı.

    17. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Cham'ın sağ taraftan ortasında ön direğe hareketlenen Ozan Tufan, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 1-1

    28. dakikada Cham'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden topu, kaleci Muslera iki hamlede kontrol etti.

    29. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Mertens'in uzun pasında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1

    33. dakikada Sara'nın pasında topla buluşan Sallai'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

    35. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına giren Sallai'nin pasında Barış Alper, penaltı noktası civarından şutunu çekti. Kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı ayağı ile kurtardı.

    Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

    51. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası içinde kaptırdığı topta araya giren Banza, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

    55. dakikada Draguş'un yaptığı ortada Banza'nın kafayla indirdiği topa altıpas üzerinde Ozan Tufan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlara gitti. 2-3

    60. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kafayla verdiği pasta ceza sahası içi sol tarafında Mertens, Malheiro'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

    63. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Batshuayi'in sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-3

    67. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın pasında topla birlikte ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın altıpasın sol tarafında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kontrol etti.

    90+1. dakikada Ozan Tufan'ın sol kanattan getirdiği topta savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazda Draguş'un önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Muslera'yı da geçen topu savunmada Abdülkerim Bardakcı son anda kaleye gitmesini engelledi.

    90+5. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mertens'in yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, son anda meşin yuvarlağı köşeden çeldi.

    90+6. dakikada Kerem Demirbay'ın yaptığı ortada arka direkte Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında penaltı noktası üzerinde topu önünde bulan Yusuf Demir'in vuruşunda savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak uzaklaştırıldı.

    90+8. dakikada Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Batshuayi'den önce kafayı vurmak isteyen Ali Şahin Yılmaz topu kendi ağlarına gönderdi. 3-4

    Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

    YUNUS AKGÜN FIRTINASI DEVAM EDİYOR

    Galatasaray'dabu sezon Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın ayrılması sonrasında forma şansı bulan Yunus Akgün, karşılaşmadaki ilk golde Dries Mertens'e asisti yaptı. 29'da ise ceza sahası dışından nefis bir vuruşla Uğurcan Çakır'ı mağlup etmeyi başardı. Ayrıca Younes Belhanda'dan sonra ceza sahası dışından Trabzonspor'a gol atan ilk futbolcu oldu.

    Ozan Tufan'ın gol sevinci (AA)Ozan Tufan'ın gol sevinci (AA)

    OZAN'DAN MUHTEŞEM AÇILIŞ!

    Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Ozan Tufan, performansıyla tepki toplamıştı. Milli futbolcu Galatasaray karşısında attığı 2 golle birlikte takımına önemli bir katkı sundu.

    Opta verilerine göre Ozan Tufan, Kasım 2020'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında iki gol attı. 29 yaşındaki futbolcu, ligde son golünü Fenerbahçe formasıyla kasım 2020'de Beşiktaş'a karşı kaydetmişti.

    Simon Banza ve Elias Jelert (AA)Simon Banza ve Elias Jelert (AA)

    BANZA 10 YAPTI

    Bordo mavililerin Braga'dan kiraladığı Simon Banza, gol sayısını 10'a çıkardı. Kongolu futbolcu, Abdülkerim'den ceza sahasında kaptığı topla skoru 2-2'ye getiren isim oldu.

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