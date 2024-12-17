Görkem Ağgündüz

Trabzonspor bu sezon tarihinin en kötü performanslarından birini gösterse de oynadığı büyük maçlar zevk vermeye devam ediyor. Önce Fenerbahçe maçı, topun bir o kalede bir bu kalede olduğu maçtı ve son dakika gelen golle mağlup olan Trabzonspor'du... Galatasaray maçında da aynı senaryoyu izledik. Maçın başında geri düşen, skoru çevirmesini bilen, uzatmalarda topu çizgiden çıkan ve son dakika golüyle yenilen Trabzonspor. Bu sonuçla beraber küme düşme hattıyla arasında 1 puan kalan Trabzonspor için tehlike çanları da çalmaya devam ediyor.

Her ne kadar eksik oyuncuları olsa da Galatasaray'ın Trabznspor karşısında rahat bir galibiyet alması bekleniyordu. Kilit de erken açıldı. Yunus Akgün mükemmel bir asistle önce takımını öne geçirdi. Sonra da aynı güzellikte bir golle skoru 2-1'e getirdi. Ancak Osimhen'in yokluğu, Barış Alper'in net bir santrfor olmaması ve Sallai'nin vasat performansı Galatasaray'ı rakip kaleden uzaklaştırdı.

İleri hattaki eksiklerin yanı sıra defansta Davinson'un olmayışı da skoru buralara getirdi. Yenen 3 golde de Abdülkerim'in hatası vardı. Ancak uzatmalarda Draguş'un topunu çizgiden çıkarması onu da maçın kahramanlarından biri haline getirdi.

Hakem kararları da yine her maç olduğu gibi gündemdeydi. Bana göre Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru karardı. Mertens, tıpkı Manchester United deplasmanında Casemiro'ya yaptırdığı gibi akıllıca bir penaltı aldı. Yunus Akgün'ün Cham'a yaptığı hareket ise net bir kırmızı karttı. Henüz ilk yarıda olan bu pozisyonda doğru karar verilse, maçın seyri de tamamen değişecekti.