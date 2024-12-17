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Fenerbahçe'den Galatasaray paylaşımı! "Ayrıcalık istiyor"

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray - Trabzonspor maçı için bir paylaşımda bulundu. Sarı lacivertliler, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yönelik olarak, "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!" dedi.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 16:29 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 16:29
Fenerbahçe’den Galatasaray paylaşımı! Ayrıcalık istiyor

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    Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Galatasaray - Trabzonspor maçı için bir paylaşımda bulundu.

    Fenerbahçe'nin paylaşımında, Galatasaray'a yönelik, "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!" ifadeleri kullanıldı.

    Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:

    2024-25 SEZONU MANŞETİ: "TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)"

    16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:

    -Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!

    -88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!

    -Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!

    -Üç (3) sarı kartın verilmemiş!

    -Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!

    -Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!

    -Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!

    Türk spor tarihinin en büyük yalanı;
    "Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." sözüyle
    Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!

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