SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu!

Tayland'ın ev sahipliğinde 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda grup kuraları çekildi. Milliler, çekilen kura sonunda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile eşleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 12:20 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 12:22
Filenin Sultanları’nın 2025 Dünya Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Tayland'ın ev sahipliğinde 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda grup kuraları çekildi.

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, kurada seri başı olarak doğrudan E Grubu'nda yer aldı. Milliler, çekilen kura sonunda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile eşleşti.

    8 GRUP, 32 TAKIM

    2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

    A Grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır
    B Grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya
    C Grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan
    D Grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya
    E Grubu: TÜRKİYE, Kanada, Bulgaristan, İspanya
    F Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika
    G Grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam
    H Grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

    Filenin Sultanları. (ARŞİV)Filenin Sultanları. (ARŞİV)

    2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI FORMATI NASIL?

    Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan toplam 16 takım bir üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde ile eşleşecek ve çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’i kabul ediyor: Masada Suriye var
    FETÖ’nün 17/25 Aralık ihanetinde başrol CHP! ABD’deki sır görüşme ve 14 gün sonra kurulan kumpas | CIA- MOSSAD’la ne pazarlıklar yapıldı?
    Halkbank
    YPG/PKK’da Suriye’ye operasyon paniği! Elebaşı İlham Ahmed’den Donald Trump’a Başkan Erdoğan mektubu
    Suriyeli kadından BM temsilcisine Sednaya tepkisi: Şimdi mi geldiniz sizi istemiyoruz
    CNN’den skandal haber! Mahkum dediler Esad’ın ajanı çıktı
    Türk Telekom
    Galatasaray’da plan yapıldı: 2 transfer 3 ayrılık!
    Ferdi Tayfur ameliyata alınacak! 79 yaşındaki ünlü sanatçının sağlık durumu nasıl? Böbrek nakli olmuştu...
    Beşar Esad’ın işkenceci generalleri! Sednaya ve Doğu Guta’da katliam yapan katiller listesi ortaya çıktı
    Fenerbahçe’de operasyon başladı! Tam 7 imza
    Asgari ücret zammında ikinci toplantı yapıldı! Bakan Şimşek açıkladı: Enflasyonun üzerinde seyredecek
    Dybala’nın menajeri Galatasaray için İstanbul’da!
    PKK’da kopuşlar hızlandı: Sözde sorumlu terörist teslim oldu
    FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti! Kirli plan böyle devre dışı bırakıldı