Filenin Sultanları’nın 2025 Dünya Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu!

Tayland'ın ev sahipliğinde 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda grup kuraları çekildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, kurada seri başı olarak doğrudan E Grubu'nda yer aldı. Milliler, çekilen kura sonunda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile eşleşti.



8 GRUP, 32 TAKIM



2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır

B Grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya

C Grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan

D Grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya

E Grubu: TÜRKİYE, Kanada, Bulgaristan, İspanya

F Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika

G Grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam

H Grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

Filenin Sultanları. (ARŞİV)



2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI FORMATI NASIL?



Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan toplam 16 takım bir üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde ile eşleşecek ve çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.