Youssef En-Nesyri kafasını kullanıyor!

Son haftalarda yaşadığı kayıpların ardından Başakşehir mücadelesine mutlak kazanma parolasıyla çıkan Fenerbahçe, yine forvetleriyle güldü.



Edin Dzeko perdeyi açan isim olurken, Youssef En-Nesyri ise takımına 3 puanı getirdi. Mücadelenin 63. dakikasında Sofyan Amrabat'ın yerine oyuna giren Faslı futbolcu, 11 dakika sonra Dusan Tadic'in ortasında şık bir kafa vuruşuyla fileleri buldu.



Mücadelenin son anlarında da sahneye çıkan isim yine En-Nesyri oldu. 90'da Kostic'in kullandığı köşe vuruşuna yine iyi yükselen başarılı futbolcu kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydetti.

Youssef En-Nesyri. (AA)



8 GOLÜN 6'SI KAFA İLE



Takımına 3 puanı getiren isim olan Nesyri, sarı-lacivertli forma altında attığı 8 golün 6'sını kafa vuruşuyla kaydetmiş oldu.