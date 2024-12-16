Spor yazarlarından flaş Fenerbahçe yorumu! "Bazı paralı askerler..."

Beraberlik şansı kaçtı, değişiklik hakkını tamamlayan Fenerbahçe de 10 kişi kaldı. Tadic sağ bek oldu. Kulübede yedek stoper yoktu. Djiku cezalı, Samet kadroya yazılmamış. Halk dilinde, iki yenilgi sonrasında "Köprüden önce son çıkış" dakikalarında, yaşanabilecek en kötüler Fenerbahçe'nin başındaydı. Ama hep birlikte yaptılar, başardılar. Taraftarı da yanlarına aldılar. Bir not... Ba'nın kafa darbesini yediği, kaşı açıldığı halde "gık" bile demeyen, dimdik ayakta duran, kendi yerlere yuvarlamayan Dzeko'yu "onur hattı"nın üstüne alalım. "Delikanlılık" nedir, rakiple nasıl didişilir konulu ders verdi.

YA FENERBAHÇELİSİNDİR! - EMRE BOL

11'e 11 iken belki de sezonun en iyi Fenerbahçe'sini izledik. Doğru oyuncularla, doğru işler yapan bir Fenerbahçe! Olması gerektiği gibi önde oynayan, rakibine kolay pozisyon vermeyen bu takımı hepimiz çok sevdik. Ne zaman rakip Başakşehir eksik kaldı, işte o zaman problemler başladı. Eksik demişken... Dzeko'nun yerinde kim olsa Ba'ya kırmızı kart göstertmek için uğraşırdı. Dzeko hakeme bırakıp doğruyu yaptı. Sakatlığını "artistik" hale getirenlere duyurulur! Kaş açılır, kafa yarılır. Bunlar futbolun içerisinde var. Abartana inanın uyuz oluyorum. Adil olan hakem zaten yapanın cezasını verecektir.

En-Nesry ile ilgili geldiğinden beri "beslenmesi" gerektiğini söylüyorum. Adamın alameti farikası yüksek top üstünlüğü... 10 tane iyi orta yaparsan 5'ini içeri atar. Ama velakin ona bu sistemi kuracaksın. Hücum becerilerini En- Nesyri üzerinden yaparsan hem senin hem de oyuncunun gol sayısı artar. Tekrar tekrar söylüyorum; Dzeko da oynasın elbette lakin ana plan En-Nesyri olmalı diye...

Başakşehir maçıyla ilgili tuhaf şeyler duydum. Bu karşılaşmanın kaybedilmesi halinde bazı paralı askerler yönetimi istifaya davet edeceklerdi. Hevesleri kursaklarında kaldı neyse ki... Bu ülkede ya Fenerbahçelisindir, ya da Fenerbahçeli değilsindir. Herkes aklını başına alsın!