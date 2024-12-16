Fenerbahçe’de operasyon başladı! Tam 7 imza

Son haftalarda form grafiğini yukarı çeken ve Başakşehir karşısında 2 golle yıldızlaşan En Nesyri için, Al Nassr devreye girmişti. Ancak Asbaşkan Acun Ilıcalı, A Spor'da yaptığı açıklamada En Nesyri için sözlü görüşme olduğunu ancak resmiyete dökülmesini istemediklerini belirtti.

SOL BEKTE İLK HEDEF ARCHIE BROWN Fenerbahçe'de Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde, sezonu kapattı. Hollanda'da başarılı bir operasyon geçiren genç savunma oyuncusu, tedavisine ülkesinde devam ediyor.

Oosterwolde'nin yokluğunda bu bölgede Filip Kostic'e görev veren Mourinho, yönetimden transfer istedi. Bu doğrultuda ise ilk hedef olarak Gent forması giyen Archie Brown ismi ön plana çıktı.

8'E MEDINA BEKLENİYOR



Fenerbahçe, sezon başında transfer etmek için yoğun uğraş harcadığı Medina için ocak ayı transfer dönemini bekliyor. Kanarya'ya gelmek için kulübü Boca Juniors'a rest çeken Arjantinli oyuncu, kulübünün inadını kırmayı başardı.