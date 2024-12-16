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Fenerbahçe'de operasyon başladı! Tam 7 imza

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Başakşehir galibiyetinin ardından gözler transfere çevrildi. Sarı lacivertliler eksik bölgelerini gidermek için çalışmalara başlarken dış transferde 4 isimle imza aşamasına gelindiği öğrenildi. Kanarya ayrıca kısa süre içerisinde iç transferde de 3 yıldızına imza attıracak. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 09:48 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 09:48
Fenerbahçe’de operasyon başladı! Tam 7 imza

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    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik bölgelerini güçlendirecek.

    Fenerbahçe’de operasyon başladı! Tam 6 imza

    Kanarya'da bu doğrultuda sol bek, orta saha, 10 numara bölgelerine transfer yapılacak. Ayrıca En Nesyri için reddedilemeyecek bir teklif gelmesi durumunda bir forvet transferi planı da devreye sokulacak.

    Fenerbahçe’de operasyon başladı! Tam 6 imza

    "RESMİYETE DÖKÜLMEDİ"

    Fenerbahçe'ye sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer olarak rekor kıran Youssef En Nesyri, gösterdiği inişli çıkışlı performansla güven vermedi.

    Fenerbahçe’de operasyon başladı! Tam 6 imza

    Son haftalarda form grafiğini yukarı çeken ve Başakşehir karşısında 2 golle yıldızlaşan En Nesyri için, Al Nassr devreye girmişti.

    Ancak Asbaşkan Acun Ilıcalı, A Spor'da yaptığı açıklamada En Nesyri için sözlü görüşme olduğunu ancak resmiyete dökülmesini istemediklerini belirtti.

    Fenerbahçe’de operasyon başladı! Tam 6 imza

    SOL BEKTE İLK HEDEF ARCHIE BROWN

    Fenerbahçe'de Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde, sezonu kapattı. Hollanda'da başarılı bir operasyon geçiren genç savunma oyuncusu, tedavisine ülkesinde devam ediyor.

    Fenerbahçe’de operasyon başladı! Tam 6 imza

    Oosterwolde'nin yokluğunda bu bölgede Filip Kostic'e görev veren Mourinho, yönetimden transfer istedi. Bu doğrultuda ise ilk hedef olarak Gent forması giyen Archie Brown ismi ön plana çıktı.

    Fenerbahçe’de operasyon başladı! Tam 6 imza

    8'E MEDINA BEKLENİYOR

    Fenerbahçe, sezon başında transfer etmek için yoğun uğraş harcadığı Medina için ocak ayı transfer dönemini bekliyor. Kanarya'ya gelmek için kulübü Boca Juniors'a rest çeken Arjantinli oyuncu, kulübünün inadını kırmayı başardı.

    Fenerbahçe’de operasyon başladı! Tam 6 imza

    Medina'nın ocak ayında 15 milyon dolar bedelle Fenerbahçe'ye imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Fenerbahçe’de operasyon başladı! Tam 6 imza

    TALISCA'DA İŞLER YOLUNDA

    Fenerbahçe'nin ara transferdeki en büyük bombası ise Anderson Talisca olacak. Al Nassr'dan ayrılması beklenen Brezilyalı yıldız için en ciddi aday Fenerbahçe. Asbaşkan Acun Ilıcalı transferle bizzat ilgilenirken, Talisca'yı Fenerbahçe'ye gelme konusunda ikna ettiği öğrenildi.

    Fenerbahçe’de operasyon başladı! Tam 6 imza

    Transferin önündeki tek engelin ise Fenerbahçe'nin Talisca'yı kiralamak istemesi ancak kulübünün bonservisle göndermek istemesi olduğu kaydedildi.

    Fenerbahçe’de operasyon başladı! Tam 6 imza

    STOPERE VASQUEZ!

    Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin ardından Becao'nun da sakatlanarak sezonu kapatması stoper transferini öncelikli hale getirdi.

    Yönetimin bu doğrultuda Jose Mourinho'nun önerisiyle Genoa forması giyen Johan Vasquez'i takibe aldığı ortaya çıktı.

    Fenerbahçe’de operasyon başladı! Tam 6 imza

    TARAFTARIN İSTEDİĞİ OLUYOR

    Fenerbahçe iç transferde de hareketli günler geçiyor. Kanarya sözleşmesi sona erecek olan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel ile görüşmelerini sürdürüyor.

    Fenerbahçe’de operasyon başladı! Tam 6 imza

    Sarı lacivertlilerin Tadic ile 1+1, İrfan Can ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Osayi Samuel konusunda ise futbolcuyla anlaşıldığı ancak kız arkadaşının ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi.

    Fenerbahçe’de operasyon başladı! Tam 6 imza

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