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Benzema Real Madrid'e dönüyor!

Karim Benzema, futbolu bıraktıktan sonra kulüp elçisi olarak Real Madrid'e geri dönecek. Başkan Florentino Perez'le mükemmel bir ilişkisi bulunan Benzema, kulübü Arabistan'da tanıtacak ve özellikle sponsorluklar üzerinden Real Madrid'e ekonomik bir pazar oluşturacak.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 14:17 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 14:17
Benzema Real Madrid’e dönüyor!

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    Al-Ittihad forması giyen Karim Benzema'dan dikkat çeken bir karar aldı.

    Relevo'da yer alan habere göre; Fransız futbolcu, mayıs ayında futbolu bırakma kararı aldı.

    Benzema'nın Suudi Arabistan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da emekliliğini öne çekeceği belirtildi.

    Karim Benzema. (ARŞİV)Karim Benzema. (ARŞİV)

    REAL MADRID'E DÖNECEK

    Karim Benzema, futbolu bıraktıktan sonra kulüp elçisi olarak Real Madrid'e geri dönecek.

    Başkan Florentino Perez'le mükemmel bir ilişkisi bulunan Benzema, kulübü Arabistan'da tanıtacak ve özellikle sponsorluklar üzerinden Real Madrid'e ekonomik bir pazar oluşturacak.

    36 yaşındaki golcü, Al-Ittihad'da 40 maçta 23 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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