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Victor Osimhen ve Sofyan Amrabat Afrika'da yılın kadrosuna seçildi

Afrika kıtasının en iyi futbolcusunun belirlendiği Ballon d'Or ödülü sahibini buldu. Ayrıca 2024 yılının kadrosu da belli oldu. Türkiye'den Victor Osimhen ve Sofyan Amrabat 11 isim arasına girmeyi başardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 02:27 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 02:27
Victor Osimhen ve Sofyan Amrabat Afrika’da yılın kadrosuna seçildi

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    Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen ile Fenerbahçe'nin yıldızı Sofyan Amrabat, Afrika kıtasının en iyilerinden kurulan 11'ine seçildi. Ayrıca yılın futbolcusu Ademola Lookman seçildi. İşte yılına kadrosundaki yıldızlar...

    Andre Onana (AA)Andre Onana (AA)

    ANDRE ONANA - MANCHESTER UNITED - KAMERUN

    Achraf Hakimi (AFP)Achraf Hakimi (AFP)

    ACHRAF HAKIMI - PSG - FAS

    Kalidou KoulibalyKalidou Koulibaly

    KALIDOU KOULIBALY - AL-HILAL - SENEGAL

    Chancel Mbamba (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Chancel Mbamba (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

    CHANCEL MBEMBA - MARSILYA - KONGO

    Franck Kessie (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Franck Kessie (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

    FRANCK KESSIE - AL AHLI - FİLDİŞİ SAHİLLERİ

    Sofyan Amrabat (AA)Sofyan Amrabat (AA)

    SOFYAN AMRABAT - FENERBAHÇE - FAS

    Ademola Lookman (REUTERS)Ademola Lookman (REUTERS)

    ADEMOLA LOOKMAN - ATALANTA - NİJERYA

    Yves Bissouma (REUTERS)Yves Bissouma (REUTERS)

    YVES BISSOUMA - TOTTENHAM - MALİ

    Mohamemed Kudus (Getty Images)Mohamemed Kudus (Getty Images)

    MOHAMMED KUDUS - WEST HAM UNITED- GANA

    Mohamed Salah (EPA)Mohamed Salah (EPA)

    MOHAMED SALAH - LIVERPOOL - MISIR

    Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

    VICTOR OSIMHEN - GALATASARAY - NİJERYA

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