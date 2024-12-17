Victor Osimhen ve Sofyan Amrabat Afrika’da yılın kadrosuna seçildi

Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen ile Fenerbahçe'nin yıldızı Sofyan Amrabat, Afrika kıtasının en iyilerinden kurulan 11'ine seçildi. Ayrıca yılın futbolcusu Ademola Lookman seçildi. İşte yılına kadrosundaki yıldızlar...
Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen ile Fenerbahçe'nin yıldızı Sofyan Amrabat, Afrika kıtasının en iyilerinden kurulan 11'ine seçildi. Ayrıca yılın futbolcusu Ademola Lookman seçildi. İşte yılına kadrosundaki yıldızlar...
ANDRE ONANA - MANCHESTER UNITED - KAMERUN
ACHRAF HAKIMI - PSG - FAS
KALIDOU KOULIBALY - AL-HILAL - SENEGAL
CHANCEL MBEMBA - MARSILYA - KONGO
FRANCK KESSIE - AL AHLI - FİLDİŞİ SAHİLLERİ
SOFYAN AMRABAT - FENERBAHÇE - FAS
ADEMOLA LOOKMAN - ATALANTA - NİJERYA
YVES BISSOUMA - TOTTENHAM - MALİ
MOHAMMED KUDUS - WEST HAM UNITED- GANA
MOHAMED SALAH - LIVERPOOL - MISIR
VICTOR OSIMHEN - GALATASARAY - NİJERYA