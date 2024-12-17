Victor Osimhen ve Sofyan Amrabat Afrika’da yılın kadrosuna seçildi

Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen ile Fenerbahçe'nin yıldızı Sofyan Amrabat, Afrika kıtasının en iyilerinden kurulan 11'ine seçildi. Ayrıca yılın futbolcusu Ademola Lookman seçildi. İşte yılına kadrosundaki yıldızlar...