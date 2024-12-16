Galatasaray - Trabzonspor CANLI 🔴 GS - TS maçını canlı veren yabancı kanallar! Azerbaycan, Fransa, Almanya, Arjantin...

GALATASARAY'IN YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 18 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a kaybeden sarı-kırmızılı ekip, bu tarihten itibaren 13 galibiyet ve 5 beraberlik alarak başarılı bir performans sergiledi.

TRABZONSPOR'UN GOL UMUDU BANZA, GALATASARAY'DA GÖZLER OSİMHEN VE MERTENS'TE

Galatasaray'ın güçlü hücum hattında Osimhen'in durumu maç saati netleşecek. Ayrıca Dries Mertens ve Yunus Akgün gibi yıldızlar derbide dikkat çeken isimler olacak. Trabzonspor'un ise gol yollarındaki en büyük umudu Simon Banza.