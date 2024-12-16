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Galatasaray - Trabzonspor CANLI 🔴 GS - TS maçını canlı veren yabancı kanallar! Azerbaycan, Fransa, Almanya, Arjantin...

Galatasaray - Trabzonspor maçı için heyecan dorukta! Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak dev derbi, futbolseverlerin ilgi odağı oldu. Bugün saat 21.00'de başlayacak mücadele, Rams Park'ta oynanacak ve Türkiye'de beIN Sports 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 18:32 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 18:32
Galatasaray - Trabzonspor CANLI 🔴 GS - TS maçını canlı veren yabancı kanallar! Azerbaycan, Fransa, Almanya, Arjantin...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Galatasaray - Trabzonspor maçı şifresiz nasıl izlenir sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Derbi heyecanı, Rams Park'ta saat 21.00'da başlayacak ve dünyanın birçok ülkesinde canlı olarak yayınlanacak.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI BUGÜN SAAT 21.00'DA BAŞLIYOR

    Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Trabzonspor'un mücadelesi, Rams Park'ta oynanacak. Derbinin başlama saati 21.00 olarak belirlenirken, karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcı hakemlik görevlerini ise Candaş Elbil ve Anıl Usta üstlenecek.

    MAÇI HANGİ KANALLAR YAYINLAYACAK?

    Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi Türkiye'de yalnızca beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Bunun dışında, dünyanın birçok ülkesinden maçı takip etmek isteyen futbolseverler için resmi yayıncı kuruluşlar da sıralandı.

    GALATASARAY - TRABZONSPOR CANLI İZLE

    🔶 Azerbaycan: beIN SPORTS CONNECT

    🔶 Fransa: beIN SPORTS

    🔶 Almanya: Sport TV Multiscreen

    🔶 ABD: Fanatiz US, AfuboTV

    🔶 Afrika: ESPN Africa, DStv Now

    🔶 Brezilya: Disney+ Brazil

    🔶 Arjantin: Disney+ Argentina

    🔶 Rusya: Sport Box.ru

    GALATASARAY'IN YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM EDİYOR

    Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 18 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a kaybeden sarı-kırmızılı ekip, bu tarihten itibaren 13 galibiyet ve 5 beraberlik alarak başarılı bir performans sergiledi.

    TRABZONSPOR'UN GOL UMUDU BANZA, GALATASARAY'DA GÖZLER OSİMHEN VE MERTENS'TE

    Galatasaray'ın güçlü hücum hattında Osimhen'in durumu maç saati netleşecek. Ayrıca Dries Mertens ve Yunus Akgün gibi yıldızlar derbide dikkat çeken isimler olacak. Trabzonspor'un ise gol yollarındaki en büyük umudu Simon Banza.

    SARI-KIRMIZILILARDA KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

    Galatasaray'da Roland Sallai, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, maçta kart görmeleri durumunda Bellona Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu durum teknik ekip için kritik bir karar süreci oluşturuyor.

    GALATASARAY VE TRABZONSPOR REKABETİNDE SON DURUM

    İki takım bugüne kadar 137 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 62 kez galibiyet sevinci yaşarken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 31 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

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