Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi 11’ler belirlendi!

LİGDEKİ 103. MAÇ



Galatasaray ile Trabzonspor, ligde bugün 103. kez karşılaşacak. Ligde daha önce yapılan 102 karşılaşmanın 45'ini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı. Süper Lig maçlarında Galatasaray 136, Trabzonspor ise 116 gol attı.





18 MAÇTIR YENİLMİYOR



Bu sezon son olarak İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar 12'si Süper Lig, 6'sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 18 müsabakada, 13 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.





EN GOLCÜ TAKIM



Bu sezon hücum performansıyla dikkat çeken Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı bütün maçlarda gol atmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 14 mücadelede toplam 38 gol kaydetti ve bu alanda zirvede bulunuyor. Aslan'da Victor Osimhen 7, Barış Alper Yılmaz 6, Mauro Icardi ile Michy Batshuayi 4'er ve Dries Mertens ile Yunus Akgün de 3'er kez gol sevinci yaşadı. Aslan ligde kalesinde 15 gol görürken, 4 maçta da gol yemeden müsabakayı tamamladı.





FELIPE MELO DA TAKİP EDECEK



İstanbul'a ziyarette bulunan Galatasaray'ın unutulmaz yıldızlarından Felipe Melo özel olarak Trabzonspor derbisine davet edildi. Brezilyalı yıldız, bu akşam oynanacak maç öncesi RAMS Park'ta taraftarları selamlayacak ve yönetim tarafından plaketle ödüllendirilecek.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Barış



Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Batagov, Eren, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza