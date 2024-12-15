Edin Dzeko’ya kafa attı! Ousseynou Ba’nın kırmızı kart gördüğü an

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısının bitmesine kısa bir süre kala Osseynou Ba, Dzeko'ya yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart gördü.

Boşnak futbolcuyla girdiği tartışma sonrasında kafa atan Senegalli futbolcu, VAR incelemesinin ardından Ozan Ergün tarafından oyundan atıldı.

İşte o an...

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır

2. KIRMIZISI

Kiralık olarak sergilediği başarılı performansın ardından sezon başında Olympiakos'tan 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen tecrübeli stoper, Süper Lig'de ikinci kez kırmızı kart gördü. Ba, daha önce Ocak 2023'te Başakşehir'in Konyaspor'a evinde 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada, 43. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.