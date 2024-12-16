Fenerbahçe’de acil transfer kararı!

Fenerbahçe, Başakşehir karşısında kazandı ancak savunma hattından Rodrigo Becao'yu kaybetti. Son birkaç aydır Talisca transferinin gündemde olduğu Fenerbahçe'de savunmada yaşanan bu krizin ardından tanıdık bir ismi gündeme getirdi.

Becao. (AA)

Bu hafta Talisca transferini sonlandırmak için Suudi Arabistan'a gitmeyi planlayan yönetimin Merih Demiral için de nabız yoklayacağı öğrenildi. Fenerbahçe altyapısından yetişen ancak çok daha iyi seviyelere geldiğinde başka takımlarda üst düzey maçlar oynayan Merih Demiral'ın geri dönüşü için Fenerbahçe kurmayları girişimlerde bulunacak.