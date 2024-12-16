Hamza Akman Eyüpspor’da!

Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor, Hamza Akman ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.



Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'a Hoş Geldin Hamza Akman! ikas Eyüpspor'umuz, Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı. Hamza Akman'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



G.SARAY'DAN DANİMARKA'YA



Galatasaray altyapısında yetişen 20 yaşındaki orta saha, sarı kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra Danimarka ekibi Sönderjyske'ye transfer olmuştu. Danimarka'da istediği süreleri alamayan Hamza Akman, sözleşmesini feshetmişti.