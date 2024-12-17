Derbide kritik kararlar! Penaltı doğru mu? Top dışarıdan mı çevrildi?

Dakika 55: Eren Elmalı'nın çevirdiği topta Ozan Tufan 2. golünü attı: Açıdan çıkmamış gibi görüyorum. İzdüşümü. Farklı açıdan ise çıktığı görülüyor. Bu açılar bizi yanıltır. Değişik açılardan farklı görüşler ortaya çıkabilir.

Dakika 59: Mertens'e yapılan müdahale ve Galatasaray'ın kazandığı penaltı: Her iki oyuncu da topla eşit oynama şansına sahip. Mertens topa hamle yaparak öne geçmiş. Arkadaki Malheiro'nun daha dikkatli olması lazımdı. Penaltı.