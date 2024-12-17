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Derbide kritik kararlar! Penaltı doğru mu? Top dışarıdan mı çevrildi?

Trendyol Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 4-3 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu, kritik pozisyonları değerlendirdi. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 01:36 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 01:45
Derbide kritik kararlar! Penaltı doğru mu? Top dışarıdan mı çevrildi?

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    Galatasaray, zirve yarışında Trabzonspor engelini de aşmayı başardı. Aslan, karşılaşmada ezeli rakibini 4-3'le geçerek puanını 41'e yükseltti. Karşılaşmadaki kritik kararları Mustafa Çulcu yorumladı.

    Trabzonspor'un penaltısı verilmedi

    Dakika 22: Ozan Tufan'ın sarı kartı: Sınırda bir hareket. Kırmızı kart gösterse bir şey diyemem. Top gitmiş. Kemiksiz sarı.

    Dakika 25: Muhammed Cham'ın Yunus Akgün'ün müdahalesiyle yerde kalması: Yine sınırda bir hareket. Kırmızı kart olabilir. Sarı kart kararı doğru.

    Dakika 26: Abdülkerim Bardakcı ile Simon Banza'nın mücadelesi sonrası Trabzonsporlu yıldızın yerde kalması: Sarı kart. Kadir Sağlam kart çıkarmalıydı.

    Dakika 28: Banza'nın Sara'ya müdahalesi sonrasında Kadir Sağlam faul kararı verdi. Galatasaray hızlı kullanarak 2-1 öne geçti: İki pozisyonu birbirine bağlayamayız. Buna faul demek futbolda hareketleri bilmiyorsun demektir.

    Dakika 55: Eren Elmalı'nın çevirdiği topta Ozan Tufan 2. golünü attı: Açıdan çıkmamış gibi görüyorum. İzdüşümü. Farklı açıdan ise çıktığı görülüyor. Bu açılar bizi yanıltır. Değişik açılardan farklı görüşler ortaya çıkabilir.

    Dakika 59: Mertens'e yapılan müdahale ve Galatasaray'ın kazandığı penaltı: Her iki oyuncu da topla eşit oynama şansına sahip. Mertens topa hamle yaparak öne geçmiş. Arkadaki Malheiro'nun daha dikkatli olması lazımdı. Penaltı.

    Dakika 87: Fernando Muslera'nın Simon Banza'ya hamlesi: VAR devreye girmeliydi. Penaltı. Şiddetin yoğunluğu ve kontrolsüzlükle penaltı olmalıydı.

    Dakika 90+3: Nwakaeme, Sallai'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem devam ettirdi: Kart için yeterli bir müdahale değil. İkinci sarı kart olmaz.

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