ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI ⚽ BJK - Adana maçı mobil CANLI yayın ekranı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11'ler açıklandı. Fenerbahçe galibiyetinin moraliyle sahaya çıkacak olan Beşiktaş, zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Adana Demirspor ise bu sezonki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
Fotoğraflar: AA
BJK - ADANA MAÇI HANGİ KANALDA?
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Adana Demirspor: Deniz Eren, Arda, Semih Güler, Tolga Kalander, Abdulsamet, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Sarı, Barasi, Ali Yavuz, Aymbetov
Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Salih, Oxlade-Chamberlain, Can Keleş, Rafa Silva, Semih
EKSİKLER
Beşiktaş'ta önemli eksikler dikkat çekiyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Gedson Fernandes, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları süren Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Milot Rashica da kadroda yer almıyor.
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