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ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI ⚽ BJK - Adana maçı mobil CANLI yayın ekranı

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında heyecan dorukta! Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor’un konuğu oluyor. Yeni Adana Stadı’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak ve hakem Oğuzhan Çakır tarafından yönetilecek. Beşiktaş, derbi galibiyetiyle moral bulurken, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak seriyi devam ettirmek istiyor.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 18:54 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 18:54
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI ⚽ BJK - Adana maçı mobil CANLI yayın ekranı

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    Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11'ler açıklandı. Fenerbahçe galibiyetinin moraliyle sahaya çıkacak olan Beşiktaş, zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Adana Demirspor ise bu sezonki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    BJK - ADANA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

    İLK 11'LER BELLİ OLDU!

    Adana Demirspor: Deniz Eren, Arda, Semih Güler, Tolga Kalander, Abdulsamet, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Sarı, Barasi, Ali Yavuz, Aymbetov
    Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Salih, Oxlade-Chamberlain, Can Keleş, Rafa Silva, Semih

    EKSİKLER

    Beşiktaş'ta önemli eksikler dikkat çekiyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Gedson Fernandes, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları süren Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Milot Rashica da kadroda yer almıyor.

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