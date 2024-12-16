ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI ⚽ BJK - Adana maçı mobil CANLI yayın ekranı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11'ler açıklandı. Fenerbahçe galibiyetinin moraliyle sahaya çıkacak olan Beşiktaş, zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Adana Demirspor ise bu sezonki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.