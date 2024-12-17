Eyüp farklı turladı! Eyüpspor - Etimesgut : 4-1 | MAÇ SONUCU

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor.
Kazanan takımın adını doğrudan bir üst tura yazdıracağı maçta Eyüpspor sahasında Etimesgut Belediyespor'u ağırladı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor.
Kazanan takımın adını doğrudan bir üst tura yazdıracağı maçta Eyüpspor sahasında Etimesgut Belediyespor'u ağırladı.
BRUNO'DAN HAT-TRICK
Arda Turan'ın öğrencileri sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri, Emre Mor ve Bruno kaydetti. Bruno hat-trick yaparak maça damga vurdu.
KONUK EKİP 10 KİŞİ
Karşılaşmada Etimesgut'un tek golü ise Nihat Koç'tan geldi. Nihat, 71. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
GOLLER