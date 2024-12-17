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Eyüp farklı turladı! Eyüpspor - Etimesgut : 4-1 | MAÇ SONUCU

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Eyüpspor ile Etimesgut Belediyespor'un karşılaştığı maçta kazanan ev sahibi ekip oldu. Arda Turan'ın öğrencileri adını üst tura yazdırdı. İşte maçta yaşananlar ve atılan goller...

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 12:51 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 14:51
Eyüp farklı turladı! Eyüpspor - Etimesgut : 4-1 | MAÇ SONUCU

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    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor.

    Kazanan takımın adını doğrudan bir üst tura yazdıracağı maçta Eyüpspor sahasında Etimesgut Belediyespor'u ağırladı.

    Emre Mor açılış golünü attı. (AA)Emre Mor açılış golünü attı. (AA)

    BRUNO'DAN HAT-TRICK

    Arda Turan'ın öğrencileri sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri, Emre Mor ve Bruno kaydetti. Bruno hat-trick yaparak maça damga vurdu.

    Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan. (AA)Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan. (AA)
    KONUK EKİP 10 KİŞİ

    Karşılaşmada Etimesgut'un tek golü ise Nihat Koç'tan geldi. Nihat, 71. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    GOLLER