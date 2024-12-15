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Kanarya sakata gelmedi! Fenerbahçe Başakşehir'i 3-1 yendi MAÇ SONUCU

Trendol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kanarya, güçlü rakibini ağırladığı mücadelede Dzeko'nun nefis golü ile 1-0 öne geçti. Konuk takım, Ba'nın Boşnak yıldıza attığı kafa sonrasında 10 kişi kaldı ancak ikinci devede eşitliği yakaladı. Youssef En-Nesyri takımınının bir kez daha üstün taraf olmasını sağlayan golü atmayı başardı. 90'da da farkı ikiye çıkardı. Karşılaşma 3-1 sona erdi. Kanarya'da Dominik Livakovic, Oğuz Aydın ve değişiklik hakkı dolduktan sonra Rodrigo Becao sakatlandı. Jose Mourinho ve öğrencileri Galatasaray - Trabzonspor derbisi öncesinde hata yapmadı. İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 17:56 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 21:10
Kanarya sakata gelmedi! Fenerbahçe Başakşehir’i 3-1 yendi MAÇ SONUCU

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    Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk etti. Sarı lacivertliler, rakibini 3-1 yenerek puanını 35'e yükseltti ve derbi öncesi morallendi. İşte maçta yaşananlar...

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    MAÇTAN DAKİKALAR

    22. dakikada Kostic'in sol taraftan ortasında Dzeko'nun ön kale direği önünden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

    26. dakikada Osayi Samuel'in pasında Dzeko'nun ceza yayı üzerinden gelişine vuruşunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    27. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunda uzak kale direğine de çarpan top auta gitti.

    38. dakikada İrfan'ın sağ taraftan ortasında arka direkte Çağlar'ın kafa vuruşunda kaleci Deniz topu kornere çeldi.

    42. dakikada Szymanski'nin pasında ceza sahası çizgisi üzeri sol çaprazdan Dzeko'nun vuruşunda kaleci Deniz'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 1-0

    45+2. dakikada hakem Ozan Ergün VAR'dan gelen uyarı sonrası Dzeko ile Ba arasındaki pozisyonu izleyerek Ba'ya kırmızı kart gösterdi.

    Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

    MOURINHO'DAN DEĞİŞİKLİKLER

    Mourinho, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri gibi yıldız isimleri yedek kulübesine çekerken, Alexander Djiku cezası, Samet Akaydin ise teknik ekip kararıyla kadroda yer almadı. Çağlar Söyüncü-Rodrigo Becao tandemi savunmada görev yaptı. Filip Kostic, Mert Müldür'ün yerine sahaya çıktı. Fred, orta sahada İsmail Yüksek yerine forma giydi. Hücum hattında Edin Dzeko, forvetteki tercihti. Orta saha organizasyonunda İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın, sırasıyla Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'in yerine sahaya çıktı.

    Fenerbahçe son 2 maçında gol atamadı (AA)Fenerbahçe son 2 maçında gol atamadı (AA)

    FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

    Sarı-lacivertli ekipte sakatlık ve cezalar nedeniyle 4 önemli isim Başakşehir maçında kadroda yer alamadı. Jayden Oosterwolde, uzun süredir süren sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat'ın tedavileri devam etti. Alexander Djiku, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

    Öte yandan, Athletic Bilbao maçında yaptığı hata nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Samet Akaydin ve Levent Mercan, teknik ekip kararıyla kadroya yazılmadı.

    Başakşehir son haftalarda oldukça formda (AA)Başakşehir son haftalarda oldukça formda (AA)

    6 MAÇ SONRA ÇAĞLAR VE BECAO

    Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle 5 maçtır uzak kaldığı ilk 11'e döndü. Ligde son olarak Net Global Sivasspor maçında forma giyen Çağlar, sakatlık sonrası RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla sahalara geri döndü. Mourinho, Çağlar ile birlikte savunmada Rodrigo Becao'ya şans verdi. İkili, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar karşılaşmasında sahaya çıkmıştı. Ancak o maçta alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından uzun süre birlikte oynamamışlardı.

    TARAFTARLAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

    Yoğun yağışa rağmen Ülker Stadı, Fenerbahçe taraftarlarının desteğiyle doldu. Sarı-lacivertliler, Athletic Bilbao maçındaki kötü sonuca rağmen maçtan bir saat önce tribünlerdeki yerlerini aldı. Binlerce kişi, futbolcuları tek tek tribüne çağırarak moral verdi ve takımları için uzun süre tezahüratta bulundu.

    Dominik Livakovic sakatlandı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Dominik Livakovic sakatlandı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

    LIVAKOVIC DEVAM EDEMEDİ

    Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Dominik Livakovic, karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlık yaşadı. Hırvat kaleci, yapılan müdahalelere rağmen değişiklik istedi ve oyundan çıktı. Yerine Ertuğrul Çetin kaleyi korudu.

    Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır

    KIRMIZI KARTLA ATILDI!

    Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı mücadelenin ilk yarısında gergin anlar yaşandı. Senegalli futbolcu Ousseynou Ba, bir süre tartıştığı Edin Dzeko'ya kafa attı. Ardından VAR devreye girdi. Ozan Ergün pozisyonu izledikten sonra direkt kırmızı kart çıkardı.

    Oğuz Aydın sakatlık geçirdi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Oğuz Aydın sakatlık geçirdi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

    OĞUZ DA SAKATLANDI

    Karşılaşmanın 52. dakikasında Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha yaşandı. Oğuz Aydın, Olivier Kemen'e yaptığı harket sonrasında sakatlandı ve yerini Allan Saint-Maximin'e bıraktı.

    EN-NESYRI FARKI

    Fenerbahçe'de skor 1-1 iken oyuna dahil olan Youssef En-Nesyri, attığı 2 golle 3 puanı getiren isim oldu. Faslı yıldız, kalitesini bir kez daha göstermeyi başarırken mücadelesi ile de takdir kazandı.

    BECAO 10 KİŞİ BIRAKTI

    Sarı lacivertli ekibin yıldız stoperi Becao da maçta sakatlar kervanına katıldı. Brezilyalı futbolcu, değişiklik hakkı dolduğundan dolayı 78. dakikada oyundan çıksa da yerine kimse giremedi ve Fenerbahçe kalan süreyi 10 kişi oynadı

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