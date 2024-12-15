Kanarya sakata gelmedi! Fenerbahçe Başakşehir’i 3-1 yendi MAÇ SONUCU

Öte yandan, Athletic Bilbao maçında yaptığı hata nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Samet Akaydin ve Levent Mercan, teknik ekip kararıyla kadroya yazılmadı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlık ve cezalar nedeniyle 4 önemli isim Başakşehir maçında kadroda yer alamadı. Jayden Oosterwolde, uzun süredir süren sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat'ın tedavileri devam etti. Alexander Djiku, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

Yoğun yağışa rağmen Ülker Stadı, Fenerbahçe taraftarlarının desteğiyle doldu. Sarı-lacivertliler, Athletic Bilbao maçındaki kötü sonuca rağmen maçtan bir saat önce tribünlerdeki yerlerini aldı. Binlerce kişi, futbolcuları tek tek tribüne çağırarak moral verdi ve takımları için uzun süre tezahüratta bulundu.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle 5 maçtır uzak kaldığı ilk 11'e döndü. Ligde son olarak Net Global Sivasspor maçında forma giyen Çağlar, sakatlık sonrası RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla sahalara geri döndü. Mourinho, Çağlar ile birlikte savunmada Rodrigo Becao'ya şans verdi. İkili, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar karşılaşmasında sahaya çıkmıştı. Ancak o maçta alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından uzun süre birlikte oynamamışlardı.

Fenerbahçe 'nin yıldız kalecisi Dominik Livakovic, karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlık yaşadı. Hırvat kaleci, yapılan müdahalelere rağmen değişiklik istedi ve oyundan çıktı. Yerine Ertuğrul Çetin kaleyi korudu.

Fenerbahçe 'nin Başakşehir ile oynadığı mücadelenin ilk yarısında gergin anlar yaşandı. Senegalli futbolcu Ousseynou Ba, bir süre tartıştığı Edin Dzeko'ya kafa attı. Ardından VAR devreye girdi. Ozan Ergün pozisyonu izledikten sonra direkt kırmızı kart çıkardı.

Oğuz Aydın sakatlık geçirdi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

OĞUZ DA SAKATLANDI

Karşılaşmanın 52. dakikasında Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha yaşandı. Oğuz Aydın, Olivier Kemen'e yaptığı harket sonrasında sakatlandı ve yerini Allan Saint-Maximin'e bıraktı.

EN-NESYRI FARKI

Fenerbahçe'de skor 1-1 iken oyuna dahil olan Youssef En-Nesyri, attığı 2 golle 3 puanı getiren isim oldu. Faslı yıldız, kalitesini bir kez daha göstermeyi başarırken mücadelesi ile de takdir kazandı.

BECAO 10 KİŞİ BIRAKTI

Sarı lacivertli ekibin yıldız stoperi Becao da maçta sakatlar kervanına katıldı. Brezilyalı futbolcu, değişiklik hakkı dolduğundan dolayı 78. dakikada oyundan çıksa da yerine kimse giremedi ve Fenerbahçe kalan süreyi 10 kişi oynadı