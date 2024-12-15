Kanarya sakata gelmedi! Fenerbahçe Başakşehir’i 3-1 yendi MAÇ SONUCU

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk etti. Sarı lacivertliler, rakibini 3-1 yenerek puanını 35'e yükseltti ve derbi öncesi morallendi. İşte maçta yaşananlar...
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk etti. Sarı lacivertliler, rakibini 3-1 yenerek puanını 35'e yükseltti ve derbi öncesi morallendi. İşte maçta yaşananlar...
MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada Kostic'in sol taraftan ortasında Dzeko'nun ön kale direği önünden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
26. dakikada Osayi Samuel'in pasında Dzeko'nun ceza yayı üzerinden gelişine vuruşunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunda uzak kale direğine de çarpan top auta gitti.
38. dakikada İrfan'ın sağ taraftan ortasında arka direkte Çağlar'ın kafa vuruşunda kaleci Deniz topu kornere çeldi.
42. dakikada Szymanski'nin pasında ceza sahası çizgisi üzeri sol çaprazdan Dzeko'nun vuruşunda kaleci Deniz'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 1-0
45+2. dakikada hakem Ozan Ergün VAR'dan gelen uyarı sonrası Dzeko ile Ba arasındaki pozisyonu izleyerek Ba'ya kırmızı kart gösterdi.
MOURINHO'DAN DEĞİŞİKLİKLER
Mourinho, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri gibi yıldız isimleri yedek kulübesine çekerken, Alexander Djiku cezası, Samet Akaydin ise teknik ekip kararıyla kadroda yer almadı. Çağlar Söyüncü-Rodrigo Becao tandemi savunmada görev yaptı. Filip Kostic, Mert Müldür'ün yerine sahaya çıktı. Fred, orta sahada İsmail Yüksek yerine forma giydi. Hücum hattında Edin Dzeko, forvetteki tercihti. Orta saha organizasyonunda İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın, sırasıyla Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'in yerine sahaya çıktı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Sarı-lacivertli ekipte sakatlık ve cezalar nedeniyle 4 önemli isim Başakşehir maçında kadroda yer alamadı. Jayden Oosterwolde, uzun süredir süren sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat'ın tedavileri devam etti. Alexander Djiku, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.
Öte yandan, Athletic Bilbao maçında yaptığı hata nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Samet Akaydin ve Levent Mercan, teknik ekip kararıyla kadroya yazılmadı.
6 MAÇ SONRA ÇAĞLAR VE BECAO
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle 5 maçtır uzak kaldığı ilk 11'e döndü. Ligde son olarak Net Global Sivasspor maçında forma giyen Çağlar, sakatlık sonrası RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla sahalara geri döndü. Mourinho, Çağlar ile birlikte savunmada Rodrigo Becao'ya şans verdi. İkili, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar karşılaşmasında sahaya çıkmıştı. Ancak o maçta alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından uzun süre birlikte oynamamışlardı.
TARAFTARLAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI
Yoğun yağışa rağmen Ülker Stadı, Fenerbahçe taraftarlarının desteğiyle doldu. Sarı-lacivertliler, Athletic Bilbao maçındaki kötü sonuca rağmen maçtan bir saat önce tribünlerdeki yerlerini aldı. Binlerce kişi, futbolcuları tek tek tribüne çağırarak moral verdi ve takımları için uzun süre tezahüratta bulundu.
LIVAKOVIC DEVAM EDEMEDİ
Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Dominik Livakovic, karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlık yaşadı. Hırvat kaleci, yapılan müdahalelere rağmen değişiklik istedi ve oyundan çıktı. Yerine Ertuğrul Çetin kaleyi korudu.
KIRMIZI KARTLA ATILDI!
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı mücadelenin ilk yarısında gergin anlar yaşandı. Senegalli futbolcu Ousseynou Ba, bir süre tartıştığı Edin Dzeko'ya kafa attı. Ardından VAR devreye girdi. Ozan Ergün pozisyonu izledikten sonra direkt kırmızı kart çıkardı.
OĞUZ DA SAKATLANDI
Karşılaşmanın 52. dakikasında Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha yaşandı. Oğuz Aydın, Olivier Kemen'e yaptığı harket sonrasında sakatlandı ve yerini Allan Saint-Maximin'e bıraktı.
EN-NESYRI FARKI
Fenerbahçe'de skor 1-1 iken oyuna dahil olan Youssef En-Nesyri, attığı 2 golle 3 puanı getiren isim oldu. Faslı yıldız, kalitesini bir kez daha göstermeyi başarırken mücadelesi ile de takdir kazandı.
BECAO 10 KİŞİ BIRAKTI
Sarı lacivertli ekibin yıldız stoperi Becao da maçta sakatlar kervanına katıldı. Brezilyalı futbolcu, değişiklik hakkı dolduğundan dolayı 78. dakikada oyundan çıksa da yerine kimse giremedi ve Fenerbahçe kalan süreyi 10 kişi oynadı