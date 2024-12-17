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Janis Timma kimdir, öldü mü? Basketbolcu Janis Timma neden intihar etti? Oynadığı takımlar...

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ünlü basketbol kulübü Darüşşafaka'da forma giyen Letonyalı basketbolcu Janis Timma'nın trajik bir şekilde hayatını sonlandırdığı öğrenildi. 31 yaşındaki Timma'nın cansız bedeni Moskova'da beş katlı bir apartmanın girişinde intihar notuyla birlikte bulundu.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 13:20 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 13:20
Janis Timma kimdir, öldü mü? Basketbolcu Janis Timma neden intihar etti? Oynadığı takımlar...

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    2023-2024 sezonunda Türkiye'nin köklü basketbol kulübü Darüşşafaka forması giyen Letonyalı basketbolcu Janis Timma'nın intihar ettiği öğrenildi. 31 yaşındaki Timma'nın cansız bedeni Moskova'da beş katlı bir apartmanın girişinde intihar notu ile birlikte bulundu. Olay hem basketbol camiasında hem de sporseverler arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

    Janis Timma kimdir, öldü mü? Basketbolcu Janis Timma neden intihar etti? Oynadığı takımlar...

    İntihar Notunda "Anna'yı Arayın" Mesajı

    Janis Timma'nın intihar notunda dikkat çeken bir ifade yer aldı: "Anna'yı arayın." Bu mesaj, basketbolcunun son zamanlarda zor bir dönemden geçtiğine dair ipuçları verdi.

    Janis Timma kimdir, öldü mü? Basketbolcu Janis Timma neden intihar etti? Oynadığı takımlar...

    İntihar notunda bahsedilen "Anna"nın, Timma'nın 2020 yılında evlendiği ve yakın dönemde boşandığı Ukraynalı şarkıcı Anna Sedokova olduğu belirtildi. Sedokova, Timma'nın hayatında önemli bir yer tutmuş ancak boşanmanın ardından çiftin ilişkisi sonlanmıştı.

    Janis Timma kimdir, öldü mü? Basketbolcu Janis Timma neden intihar etti? Oynadığı takımlar...

    Basketbol Kariyerinde Uluslararası Başarılar

    Janis Timma,sadece Darüşşafaka'da değil, uluslararası alanda da büyük bir başarıya imza atmış bir oyuncuydu.

    Janis Timma kimdir, öldü mü? Basketbolcu Janis Timma neden intihar etti? Oynadığı takımlar...

    Letonya Milli Takımı'nda uzun yıllar forma giyen Timma, EuroLeague'in önemli kulüplerinden Baskonia, Olympiakos, Khimki ve UNIKS takımlarında da boy gösterdi. EuroLeague'deki deneyimi, ona Avrupa basketbolunun en prestijli platformlarından birinde yer edinme fırsatı sunmuştu.

    Janis Timma kimdir, öldü mü? Basketbolcu Janis Timma neden intihar etti? Oynadığı takımlar...

    Janis Timma Kimdir?

    Janis Timma, 2 Temmuz 1992 doğumlu Letonyalı profesyonel bir basketbolcudur. Timma, 2,01 metre boyundadır ve genellikle küçük forvet pozisyonlarında oynamıştır.

    Krāslava'da büyüyen Timma ilk olarak ASK Riga'nın genç takımına katıldı ve daha sonra DSN Riga ile Letonya 2. Ligi şampiyonluğunu kazandı.

    2011-12 sezonunda Liepājas Lauvas ile profesyonel kariyerine başlayan Timma, Ardından Ventspils ile Letonya Ligi şampiyonluğu ve playoff MVP'si unvanını kazandı.

    2015 yılında Letonya Ligi All-Star maçının MVP'si oldu ve VTB Birleşik Ligi'nin Genç Oyuncusu seçildi.

    Janis Timma kimdir, öldü mü? Basketbolcu Janis Timma neden intihar etti? Oynadığı takımlar...

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