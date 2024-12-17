Janis Timma kimdir, öldü mü? Basketbolcu Janis Timma neden intihar etti? Oynadığı takımlar...

Basketbol Kariyerinde Uluslararası Başarılar
Janis Timma,sadece Darüşşafaka'da değil, uluslararası alanda da büyük bir başarıya imza atmış bir oyuncuydu.
Letonya Milli Takımı'nda uzun yıllar forma giyen Timma, EuroLeague'in önemli kulüplerinden Baskonia, Olympiakos, Khimki ve UNIKS takımlarında da boy gösterdi. EuroLeague'deki deneyimi, ona Avrupa basketbolunun en prestijli platformlarından birinde yer edinme fırsatı sunmuştu.
Janis Timma Kimdir?
Janis Timma, 2 Temmuz 1992 doğumlu Letonyalı profesyonel bir basketbolcudur. Timma, 2,01 metre boyundadır ve genellikle küçük forvet pozisyonlarında oynamıştır.
Krāslava'da büyüyen Timma ilk olarak ASK Riga'nın genç takımına katıldı ve daha sonra DSN Riga ile Letonya 2. Ligi şampiyonluğunu kazandı.
2011-12 sezonunda Liepājas Lauvas ile profesyonel kariyerine başlayan Timma, Ardından Ventspils ile Letonya Ligi şampiyonluğu ve playoff MVP'si unvanını kazandı.
2015 yılında Letonya Ligi All-Star maçının MVP'si oldu ve VTB Birleşik Ligi'nin Genç Oyuncusu seçildi.