Janis Timma kimdir, öldü mü? Basketbolcu Janis Timma neden intihar etti? Oynadığı takımlar...

2023-2024 sezonunda Türkiye'nin köklü basketbol kulübü Darüşşafaka forması giyen Letonyalı basketbolcu Janis Timma'nın intihar ettiği öğrenildi. 31 yaşındaki Timma'nın cansız bedeni Moskova'da beş katlı bir apartmanın girişinde intihar notu ile birlikte bulundu. Olay hem basketbol camiasında hem de sporseverler arasında derin bir üzüntüye yol açtı.