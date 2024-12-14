PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Rize'de kazanan yok! Rizespor - Konyaspor : 1-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 16. haftasında Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından iki takım da 20 puana yükseldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 18:31 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 18:31
Rize’de kazanan yok! Rizespor - Konyaspor : 1-1 | MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Süper Lig'in 16. haftasında Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

    Rizespor, 45. dakikada Ali Sowe ile öne geçti. Konyaspor, bu gole 53. dakikada Danijel Aleksic ile cevap verdi.

    Rizespor - Konyaspor maçı. (AA)Rizespor - Konyaspor maçı. (AA)

    Rizespor'da golü atan Sowe, 9. dakikada penaltıyı değerlendiremedi. Sowe, vuruşunda kaleci Jakub Slowik'e takıldı.

    Bu sonucun ardından iki takım da 20 puana yükseldi.

    Rizespor, ligin bir sonraki haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gelecek haftayı BAY geçecek Konyaspor ise 5 Ocak'ta Alanyaspor deplasmanına gidecek.

    Sivassporda Bülent Uygun dönemi sona erdi!Sivassporda Bülent Uygun dönemi sona erdi!
    Sivasspor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Erzurum’da Suriye mesajı: Halk devrimi gerçekleşti | CHP’ye gönderme: Baas’la beraber hayalleriniz de suya mı düştü?
    12 yıl sonra yeniden! Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği faaliyete başladı | Türk bayrağı böyle çekildi
    İran Beşar Esad’ı neden kurtarmadı? Devrimden önce Şam-Tahran hattında neler yaşandı?
    PKK/PYD elebaşı Salih Müslim’i yayına bağlayarak skandala imza atan Nevşin Mengü gözaltına alındı!
    Galatasaray’dan transfer operasyonu! 5 imza birden
    MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Şam ziyaretinin şifreleri... Golani’nin teklifi! Dünyaya ne mesaj verildi?
    İtalya Giorgia Meloni – Elon Musk dostluğunu konuşuyor: Giorgia ona başka bakıyor
    Mourinho’dan sürpriz karar! Başakşehir maçı 11’ini belirledi
    Rusya Suriye’den çekiliyor mu? Uydu görüntülerinde ortaya çıktı: Savunma sistemini söktüler
    Special isyan! 7 futbolcu Mourinho’dan şikayetçi
    Türkiye yıllar önce başlamıştı! Donald Trump’tan kalıcı saat adımı
    Güney Kore’de kriz devam ediyor! Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol görevden alındı
    Nikki Haley’den Trump’a Başkan Erdoğan tavsiyesi: Kilit rol Türkiye’de
    Duygu Nebioğlu ve Metin Akpınar’ın tazminat davasında yeni gelişme! Seren Serengil de olayın içinde
    Esad’ın kaçışında yeni detaylar ortaya çıktı: Ailesini bile kandırmış!