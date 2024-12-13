"En büyük hayallerimden biri de Galatasaray 'ın teknik direktörü olmak. 1 yıl daha futbol oynamak istiyorum. Fatih Terim'in bana yaklaşımı tam bir 'baba' gibiydi. Benim için önce ALLAH sonra öz babam gelir. Ardından Fatih Terim gelir."

Felipe Melo Elazığ maçını unutamadığını söyledi (REUTERS)

ELAZIĞ MAÇINI UNUTAMIYOR

Melo, unutamadığı maç hakkında ise şunları söyledi; "Çok anı var tabii ki. Birçok anıdan bahsedebiliriz ama Elazığ maçında kurtardığım penaltı zaten bütün detaylarını, konuşmalarını, perde arkasını hepsini kitabımda da bahsettim. Bir futbolcunun kaleye geçmesi, o anda o sorumluluğu alması, kaleye geçip doğru köşeyi seçip, pozisyonu kurtarması herkese nasip olmaz. Galatasaray tarihine bir olaydan, başarıdan geçtim ama bu da geçtiğim anlardan bir tanesi oldu. Hala kulaklarımda o ses var 'Melo kurtardı, Melo kurtardı' sesi. O yüzden çok şükürler olsun ki böyle bir şey de yaşamış oldum."