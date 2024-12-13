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Felipe Melo'dan Galatasaray'a transfer için kaleci önerisi!

Futbol hayatını Fluminense'de sürdüren Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, sarı kırmızılıların transfer gündemine dair flaş ifadeler kullandı. Brezilyalı yıldız, alınmasını istediği futbolcunun adını verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 20:34 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 20:34
Felipe Melo’dan Galatasaray’a transfer için kaleci önerisi!

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    Ülkemizde formasını giydiği Galatasaray ile çok iyi bir dönem geçiren ve sonrasında İtalya'ya geri dönen Felipe Melo'nun son durağı Fluminense olmuştu. Cimbom ile bağlarını resmi olarak koparsa da kalpten desteklemeyi sürdüren sambacı, flaş açıklamalarda bulundu.

    Hugo Souza (REUTERS)Hugo Souza (REUTERS)

    SOUZA'YI TAVSİYE ETTİ

    Galatasaray'ın efsane isimlerinden Felipe Melo, HT Spor'a verdiği röportajda, Fernando Muslera'nın sezon sonunda olası ayrılığı durumunda önerdiği isimle dikkat çekti. Melo, Corinthians'ın genç file bekçisi Hugo Souza'yı sarı-kırmızılı ekibe tavsiye etti.

    Melo, Souza hakkında şu ifadeleri kullandı:
    "Aslında birçok kaliteli kaleci var. Ancak genç ve yetenekli bir isim olarak Corinthians'tan Hugo Souza'yı önerebilirim."

    Hugo Souza (REUTERS)Hugo Souza (REUTERS)

    HUGO SOUZA'NIN KARİYER YOLU

    Futbol hayatına Flamengo'nun altyapısında başlayan Hugo Souza, 2019 yılında A takıma yükseldi. 2023/24 sezonunda Portekiz ekibi Chaves'e kiralanan genç kaleci, sezon başında ise Corinthians'a transfer oldu. Souza'nın bonservisi 2025 yılında Corinthians'a geçecek.

    Felipe Melo (REUTERS)Felipe Melo (REUTERS)

    PERFORMANS VE İSTATİSTİKLER

    25 yaşındaki Hugo Souza, bu sezon çıktığı 34 maçta kalesinde 34 gol gördü. Öte yandan 12 maçta rakiplerine geçit vermedi ve başarılı performansıyla göz doldurdu. Özellikle Copa Sudamericana'da Red Bull Bragantino'ya karşı oynanan son 16 turu ikinci maçında üç penaltı kurtararak takımını çeyrek finale taşıdı. Son Transfermarkt güncellemesine göre Hugo Souza'nın piyasa değeri 8 milyon euro olarak belirlendi.

    Felipe Melo Galatasaray'da başarılı bir dönem geçirmişti (REUTERS)Felipe Melo Galatasaray'da başarılı bir dönem geçirmişti (REUTERS)

    "HAYALİM GALATASARAY'IN HOCASI OLMAK"

    "En büyük hayallerimden biri de Galatasaray'ın teknik direktörü olmak. 1 yıl daha futbol oynamak istiyorum. Fatih Terim'in bana yaklaşımı tam bir 'baba' gibiydi. Benim için önce ALLAH sonra öz babam gelir. Ardından Fatih Terim gelir."

    Felipe Melo Elazığ maçını unutamadığını söyledi (REUTERS)Felipe Melo Elazığ maçını unutamadığını söyledi (REUTERS)

    ELAZIĞ MAÇINI UNUTAMIYOR

    Melo, unutamadığı maç hakkında ise şunları söyledi; "Çok anı var tabii ki. Birçok anıdan bahsedebiliriz ama Elazığ maçında kurtardığım penaltı zaten bütün detaylarını, konuşmalarını, perde arkasını hepsini kitabımda da bahsettim. Bir futbolcunun kaleye geçmesi, o anda o sorumluluğu alması, kaleye geçip doğru köşeyi seçip, pozisyonu kurtarması herkese nasip olmaz. Galatasaray tarihine bir olaydan, başarıdan geçtim ama bu da geçtiğim anlardan bir tanesi oldu. Hala kulaklarımda o ses var 'Melo kurtardı, Melo kurtardı' sesi. O yüzden çok şükürler olsun ki böyle bir şey de yaşamış oldum."

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