Ülkemizde formasını giydiği Galatasaray ile çok iyi bir dönem geçiren ve sonrasında İtalya'ya geri dönen Felipe Melo'nun son durağı Fluminense olmuştu. Cimbom ile bağlarını resmi olarak koparsa da kalpten desteklemeyi sürdüren sambacı, flaş açıklamalarda bulundu.
Hugo Souza (REUTERS)
SOUZA'YI TAVSİYE ETTİ
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Felipe Melo, HT Spor'a verdiği röportajda, Fernando Muslera'nın sezon sonunda olası ayrılığı durumunda önerdiği isimle dikkat çekti. Melo, Corinthians'ın genç file bekçisi Hugo Souza'yı sarı-kırmızılı ekibe tavsiye etti.
Melo, Souza hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Aslında birçok kaliteli kaleci var. Ancak genç ve yetenekli bir isim olarak Corinthians'tan Hugo Souza'yı önerebilirim."
Hugo Souza (REUTERS)
HUGO SOUZA'NIN KARİYER YOLU
Futbol hayatına Flamengo'nun altyapısında başlayan Hugo Souza, 2019 yılında A takıma yükseldi. 2023/24 sezonunda Portekiz ekibi Chaves'e kiralanan genç kaleci, sezon başında ise Corinthians'a transfer oldu. Souza'nın bonservisi 2025 yılında Corinthians'a geçecek.