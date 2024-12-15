Fenerbahçe - Başakşehir maçı bu akşam saat kaçta? FB - Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11’ler...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i Ülker Stadı'nda ağırlayacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i Ülker Stadı'nda ağırlayacak.
Mücadele bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin Durumu ve Hedefi:
Fenerbahçe, ligde geride kalan 14 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan sarı-lacivertliler, haftaya 3 puan alarak zirveye yaklaşmak istiyor. Son haftalarda zorlanan ekip, Beşiktaş'a 1-0 kaybetmiş ve UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyet alarak moral bulmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin Eksikleri:
Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir maçı öncesi 4 önemli eksik bulunuyor. Jayden Oosterwolde'nin uzun süredir süren sakatlığı, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavi süreçleri nedeniyle takımdan ayrı kalacak. Ayrıca, Beşiktaş karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da kadroda yer alamayacak.
Samet Akaydin Oynamayacak:
Athletic Bilbao karşısında yaptığı hatalar nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Samet Akaydin, teknik direktör Jose Mourinho tarafından bu akşamki maçta sahaya sürülmeyecek. Mourinho, oyuncusunu korumak amacıyla Başakşehir karşısında onu dinlendirme kararı aldı.
Fenerbahçe, bu eksiklere rağmen RAMS Başakşehir karşısında 3 puan hedefleyerek sahaya çıkacak. Maç saat 19.00'da başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından izlenebilecek.