Fenerbahçe - Başakşehir maçı bu akşam saat kaçta? FB - Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11’ler...

(Takvim Foto Arşiv) Fenerbahçe'nin Eksikleri: Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir maçı öncesi 4 önemli eksik bulunuyor. Jayden Oosterwolde'nin uzun süredir süren sakatlığı, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavi süreçleri nedeniyle takımdan ayrı kalacak. Ayrıca, Beşiktaş karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da kadroda yer alamayacak.

(Takvim Foto Arşiv) Samet Akaydin Oynamayacak: Athletic Bilbao karşısında yaptığı hatalar nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Samet Akaydin, teknik direktör Jose Mourinho tarafından bu akşamki maçta sahaya sürülmeyecek. Mourinho, oyuncusunu korumak amacıyla Başakşehir karşısında onu dinlendirme kararı aldı.

(Takvim Foto Arşiv) Fenerbahçe, bu eksiklere rağmen RAMS Başakşehir karşısında 3 puan hedefleyerek sahaya çıkacak. Maç saat 19.00'da başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından izlenebilecek.