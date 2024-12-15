PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe - Başakşehir maçı bu akşam saat kaçta? FB - Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında evinde zorlu RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Ülker Stadı’nda oynanacak bu önemli mücadele, Fenerbahçe için zirve yarışında moral kaynağı olma niteliği taşıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 11:02 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 11:02
Fenerbahçe - Başakşehir maçı bu akşam saat kaçta? FB - Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11’ler...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i Ülker Stadı'nda ağırlayacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Mücadele bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)Fenerbahçe'nin Durumu ve Hedefi:

    Fenerbahçe, ligde geride kalan 14 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan sarı-lacivertliler, haftaya 3 puan alarak zirveye yaklaşmak istiyor. Son haftalarda zorlanan ekip, Beşiktaş'a 1-0 kaybetmiş ve UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyet alarak moral bulmayı hedefliyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Fenerbahçe'nin Eksikleri:

    Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir maçı öncesi 4 önemli eksik bulunuyor. Jayden Oosterwolde'nin uzun süredir süren sakatlığı, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavi süreçleri nedeniyle takımdan ayrı kalacak. Ayrıca, Beşiktaş karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da kadroda yer alamayacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Samet Akaydin Oynamayacak:

    Athletic Bilbao karşısında yaptığı hatalar nedeniyle taraftarların tepkisini çeken Samet Akaydin, teknik direktör Jose Mourinho tarafından bu akşamki maçta sahaya sürülmeyecek. Mourinho, oyuncusunu korumak amacıyla Başakşehir karşısında onu dinlendirme kararı aldı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Fenerbahçe, bu eksiklere rağmen RAMS Başakşehir karşısında 3 puan hedefleyerek sahaya çıkacak. Maç saat 19.00'da başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından izlenebilecek.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin zulmettiği Kürtlere yalvardı! PKK’nın Meşrulaşma hesapları... Fransa hinliği Barzani-Talabani sinsiliği
    Emekliye üçlü artış: Ocak zamları netleşiyor! İşte yeni oranlar...
    28 BİN 365 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 40 kurum KPSS’li ve KPSS’siz personel alımlarına başladı: Ticaret Bakanlığı, SPK, DHMİ...
    15 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir... Kuvvetli yağış bastıracak!
    Ekrem İmamoğlu 2019’da Yenikapı’da israf şovu yapmıştı! 2023 Sayıştay raporunda şok: İBB’nin 1317 aracı kayıp!
    Esad rejimi devrildi! Kaç Suriyeli ülkesine döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son verileri paylaştı
    Soyguna ağır ceza! Takvim gündeme taşıdı I Bakanlık düğmeye bastı: Harcama limitine jet inceleme
    Başkan Erdoğan’dan Erzurum’da Suriye mesajı: Halk devrimi gerçekleşti | CHP’ye gönderme: Baas’la beraber hayalleriniz de suya mı düştü?
    Ürdün’de Suriye zirvesi: Türkiye masada!
    2025 asgari ücret ve emekli zammında son düzlük! Bakan Işıkhan’dan önemli açıklama: Gerekli artış yapılacak
    Türkiye yıllar önce başlamıştı! Donald Trump’tan kalıcı saat adımı
    Suriye’deki yeni yönetim nasıl olacak? HTŞ Lideri Golani’den PKK-YPG’ye net mesaj: Silahlı grupları dağıtacağız
    Reyhanlı’daki terör saldırısının faillerinden Cengiz Sertel paketlendi
    12 yıl sonra yeniden! Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği faaliyete başladı | Türk bayrağı böyle çekildi
    PKK/PYD elebaşı Salih Müslim’i yayına bağlayarak skandala imza atan Nevşin Mengü gözaltına alındı!