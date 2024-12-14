Emre Mor’a talip var!

Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremeyen ve teknik direktör Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı 27 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor'da da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.



Sezon öncesi kampında Fenerbahçe'nin yeni hocası Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramayan Emre Mor, aynı kaderi Eyüpspor'da da yaşadı. İstanbul ekibine kiralık olarak giden milli futbolcuya, burada da hocası Arda Turan forma şansı vermedi. Sezon başından bu yana resmi maçlarda sadece 27 dakika süre bulan Emre Mor, devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Emre Mor. (AA)



CİDDİ TALİP SİVASSPOR



Gurbetçi oyuncunun Ocak ayında İstanbul ekibinden ayrılması kesin gibi. Emre'nin en ciddi talibi ise Sivasspor. Teknik direktör Bülent Uygun, başarılı oyuncuyu ısrarla istiyor ve Sivasspor'da yeniden patlama yapacağını düşünüyor. Emre Mor'un da Kırmızı-Beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.