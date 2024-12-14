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Yunus Akgün'e zam müjdesi!

Avrupa Ligi'ndeki performansıyla birçok kulübün radarına giren Yunus Akgün, yönetimin sözleşme uzatma teklifine 'evet' diyerek muhtemel bir teklifte kulübünün elini de güçlendirmiş oldu. Sarı kırmızılılar Yunus'un 12 milyon liralık yıllık ücretini 50 milyon liraya çıkarıp sözleşmesini 2028'e kadar uzatacak.

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 14:22 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 14:22
Yunus Akgün’e zam müjdesi!

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    Malmö maçında güzel bir gole imza atan 24 yaşındaki oyuncu UEFA Avrupa Ligi'nde en iyi performans ortalamasına sahip kanat oyuncusu oldu.

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    Geride kalan 6 haftada Yunus Akgün zirvede yer alırken Bertnardt Traore, Barış Alper Yılmaz, Cerny ve Bruma listede kendine yer buldu. Yunus ayrıca attığı 5 golle gol krallığı yarışında Hojlund, Samu ve Varga'yla birlikte zirveyi paylaştı. Avrupa Ligi'ndeki performansıyla birçok kulübün radarına giren yıldız oyuncu, yönetimin sözleşme uzatma teklifine 'evet' diyerek muhtemel bir teklifte kulübünün elini de güçlendirmiş oldu.

    Yunus Akgün. (AA)Yunus Akgün. (AA)

    Galatasaray yönetimi de Leicester City macerasından sonra sarı kırmızılı formayla dikkatleri üzerine çeken Yunus'la sezon daha bitmeden masaya oturdu. Sözleşme uzatma teklifini kabul eden Yunus'a yönetim de büyük bir jest yaptı. Sarı kırmızılılar Yunus'un 12 milyon liralık yıllık ücretini 50 milyon liraya çıkarıp sözleşmesini 2028'e kadar uzatacak.

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