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Special isyan! 7 futbolcu Mourinho'dan şikayetçi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Son iki maçından mağlup ayrılan sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun ismi de tartışılmaya başlandı. Son gelen haberlere göre ise taraftarların yanı sıra 7 futbolcunun da 'Special One'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 12:41 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 12:41
Special isyan! 7 futbolcu Mourinho’dan şikayetçi

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    Fenerbahçe son iki maçında Beşiktaş ve Athletic Bilbao'ya kaybetti. Alınan sonuçların yanı sıra ortaya konan kötü futbol taraftarlara hayal kırıklığı yaşattı.

    Special isyan! 7 futbolcu Mourinho’dan şikayetçi

    Fenerbahçe yönetimi, Bilbao maçından sonra toplanarak son haftalarda alınan kötü sonuçları masaya yatırdı. O toplantıdan bir karar çıkmadı.

    Special isyan! 7 futbolcu Mourinho’dan şikayetçi

    Ancak yönetimde bazı isimlerin son dönemde ortaya konan futbol ve oyuncu performanslarından memnun olmadığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli Yönetim, Başakşehir maçında alınacak sonuca göre aksiyon almayı planlıyor.

    Special isyan! 7 futbolcu Mourinho’dan şikayetçi

    Başakşehir karşısında Fenerbahçe kötü bir sonuç aldığı taktirde radikal kararların alınması bekleniyor. Bu kararlar arasında Mourinho'ya uyarı ve oyunculara para cezaları yer alıyor.

    Special isyan! 7 futbolcu Mourinho’dan şikayetçi

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün Samandıra'ya giderek teknik heyet ve oyuncularla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

    Special isyan! 7 futbolcu Mourinho’dan şikayetçi

    SAMANDIRA'DA İSYAN VAR

    Fenerbahçe üst üste aldığı kötü sonuçlar nedeniyle zor günler yaşıyor. Hem lig hem de Avrupa'da alınan kötü sonuçlar, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun sorgulanmasına neden oldu.

    Special isyan! 7 futbolcu Mourinho’dan şikayetçi

    Sarı-Lacivertliler'de forma giyen ve giymeyen oyuncuların hedefinde de teknik direktör Jose Mourinho var.

    Fenerbahçe'de forma giyen birçok futbolcu, Mourinho'nun tercihleri nedeniyle adeta isyan noktasına geldi.

    Special isyan! 7 futbolcu Mourinho’dan şikayetçi

    Tecrübeli teknik direktörün taktik anlayışı ve oyuncu tercihlerinden rahatsız olan futbolcuların bu durumu asbaşkan Acun Ilcalı ile paylaştığı da gelen haberler arasında.

    Special isyan! 7 futbolcu Mourinho’dan şikayetçi

    Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Osayi Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can ve Cenk Tosun gibi isimlerin Mourinho'dan rahatsız oldukları ve bunu sık sık gündeme getirdikleri öğrenildi.

    Special isyan! 7 futbolcu Mourinho’dan şikayetçi

    Forma giyen futbolcuların Mourinho'nun oyun planında inatçı olduklarını dile getirdikleri, yedek bekleyen oyuncuların da formda olmalarına rağmen süre alamadıklarını vurguladıkları belirtildi.

    Special isyan! 7 futbolcu Mourinho’dan şikayetçi

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