Special isyan! 7 futbolcu Mourinho’dan şikayetçi

Fenerbahçe son iki maçında Beşiktaş ve Athletic Bilbao'ya kaybetti. Alınan sonuçların yanı sıra ortaya konan kötü futbol taraftarlara hayal kırıklığı yaşattı.
Fenerbahçe son iki maçında Beşiktaş ve Athletic Bilbao'ya kaybetti. Alınan sonuçların yanı sıra ortaya konan kötü futbol taraftarlara hayal kırıklığı yaşattı.
Fenerbahçe yönetimi, Bilbao maçından sonra toplanarak son haftalarda alınan kötü sonuçları masaya yatırdı. O toplantıdan bir karar çıkmadı.
Ancak yönetimde bazı isimlerin son dönemde ortaya konan futbol ve oyuncu performanslarından memnun olmadığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli Yönetim, Başakşehir maçında alınacak sonuca göre aksiyon almayı planlıyor.
Başakşehir karşısında Fenerbahçe kötü bir sonuç aldığı taktirde radikal kararların alınması bekleniyor. Bu kararlar arasında Mourinho'ya uyarı ve oyunculara para cezaları yer alıyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün Samandıra'ya giderek teknik heyet ve oyuncularla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
SAMANDIRA'DA İSYAN VAR
Fenerbahçe üst üste aldığı kötü sonuçlar nedeniyle zor günler yaşıyor. Hem lig hem de Avrupa'da alınan kötü sonuçlar, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun sorgulanmasına neden oldu.
Sarı-Lacivertliler'de forma giyen ve giymeyen oyuncuların hedefinde de teknik direktör Jose Mourinho var.
Fenerbahçe'de forma giyen birçok futbolcu, Mourinho'nun tercihleri nedeniyle adeta isyan noktasına geldi.
Tecrübeli teknik direktörün taktik anlayışı ve oyuncu tercihlerinden rahatsız olan futbolcuların bu durumu asbaşkan Acun Ilcalı ile paylaştığı da gelen haberler arasında.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Osayi Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can ve Cenk Tosun gibi isimlerin Mourinho'dan rahatsız oldukları ve bunu sık sık gündeme getirdikleri öğrenildi.
Forma giyen futbolcuların Mourinho'nun oyun planında inatçı olduklarını dile getirdikleri, yedek bekleyen oyuncuların da formda olmalarına rağmen süre alamadıklarını vurguladıkları belirtildi.