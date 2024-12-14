Special isyan! 7 futbolcu Mourinho’dan şikayetçi

Başakşehir karşısında Fenerbahçe kötü bir sonuç aldığı taktirde radikal kararların alınması bekleniyor. Bu kararlar arasında Mourinho'ya uyarı ve oyunculara para cezaları yer alıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün Samandıra'ya giderek teknik heyet ve oyuncularla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

SAMANDIRA'DA İSYAN VAR



Fenerbahçe üst üste aldığı kötü sonuçlar nedeniyle zor günler yaşıyor. Hem lig hem de Avrupa'da alınan kötü sonuçlar, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun sorgulanmasına neden oldu.



Sarı-Lacivertliler'de forma giyen ve giymeyen oyuncuların hedefinde de teknik direktör Jose Mourinho var. Fenerbahçe'de forma giyen birçok futbolcu, Mourinho'nun tercihleri nedeniyle adeta isyan noktasına geldi.