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Yıldız futbolcu tarih verdi! Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor

Bu sezon istemediği sonuçlar alan Trabzonspor, Ocak ayı itibarıyla yeni bir sayfa açmak ve 2025 yılında fırtına gibi esmek istiyor. Söz konusu süreçte en önemli konu ise transfer. Bordo mavililerin eksik görülen ve öncelik olarak belirlenen mevkilerdeki hamleleri kritik öneme sahip. Teknik direktör Şenol Güneş ve izleme ekibi, çok sayıda futbolcuyu gözlem altına aldı. Kısa sürede de resmi girişimlerin başlaması bekleniyor. Listedeki isimlerden biri adeta müjde gibi bir haber vererek tarih açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 21:01 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 21:01
Yıldız futbolcu tarih verdi! Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor

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Sezon başında yaptığı 13 transferle lige iddialı bir giriş yapan Trabzonspor, uzun süre önce zirve mücadelesinden ve şampiyonluk hedefinden koptu. Avrupa'ya ise grup aşamalarına kalmadan veda etti. Her geçen gün daha da kötüye giden tabloya şu anlık Şenol Güneş de çare olamadı ve sadece puan tablosunun son sırasındaki Adana Demirspor'u yenebildi. Ara transferde yeni bir takım yaratmak isteyen Fırtına'da çalışmalar başladı.

Yıldız futbolcu tarih verdi! Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor

Teknik direktör Şenol Güneş'in istediği mevkilere takviye yapacak olan Trabzonspor'da izleme ekibinin listesindeki futbolcular üzerinden gidiliyor. Deneyimli çalıştırıcı da onay aşamasında karar veren isim olarak sürecin olumlu tamamlanmasını veya girişim sağlanmaması adına raporunu sunuyor.

Yıldız futbolcu tarih verdi! Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor

YENİ İZLEME EKİBİ VAR

Bu sezon yapılan transferlerden verim alınamaması üzerine fatura izleme ekibine çıkarılmıştı. Bir süredir kulüpte çalışan Eren Mert, görevinden istifa etti. Mert'in yerine artık bambaşka bir izleme komitesi oyuncuların durumuna karar veriyor. Yönetim ise Şenol Güneş'in kararına göre girişimlerde bulunuyor.

Yıldız futbolcu tarih verdi! Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor

ÖNCELİKLER BELLİ

Trabzonspor'un bu sezon en az verim sağlayan noktaları için Ocak ayında harekat başlatılacak. Güneş'in listesinde takviye konusunda kanatlar, orta saha ve stoper mevkileri bulunuyor. Oyuncuların belirlenmesinin ardından teklif yapılacak ve resmi boyutta temas gerçekleştirielcek.

Yıldız futbolcu tarih verdi! Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor

HEDEF KONTENJAN RAHATLAMASI

Bordo mavili ekibin kadrosunda bulunan ve yüksek maliyetlerine rağmen verim sağlamayan oyunculardan kurtulması diğer yandan kontenjan açısından büyük önem taşıyor. Zira kadro dışı bırakılan Enis Bardhi, Mislav Orsic ve Stefano Denswil ile yolların ayrılması konusunda Güneş oldukça ısrarcı. Ayrıca Barisic ve talip çıkması halinde Lundstram'ın da ayrılması gündemde.

Yıldız futbolcu tarih verdi! Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor

DRAGUŞ'A SON ŞANS

Geçen sezon Gaziantep FK'dan kiralanan Denis Draguş için tecrübeli antrenör, kadrosunda yer vereceğini ve ona inandığını göstermişti. Romen futbolcu da bu güveni boşa çıkarmamak adına gol de attı. Ancak istikrar sağlamak konusundaki problemi devam ediyor. Yıldız oyuncunun sezon sonunda durumuna göre karar verilmesi bekleniyor.

Yıldız futbolcu tarih verdi! Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor

SOL KANAT NWAKAEME'NİN

Galatasaray derbisi ile sezonun en kritik mücadelelerinden birine çıkacak olan Trabzonspor'da Şenol Güneş oyun planını kanat organizasyonlarına göre yaptı. Cimbom'un nispeten eksik olan bölgelerine yüklenmeyi hedefleyen Güneş, sool kanatta Anthony Nwakaeme'ye şans verecek. 35 yaşındaki futbolcunun performansı belirleyici olacak.

Yıldız futbolcu tarih verdi! Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor

OLA BRYNHILDSEN BOMBASI

Ocak ayı transfer dönemine hazırlanan Trabzonspor'da gündemdeki isimlerden biri de Ola Brynhildsen. Daha önce Molde ile eşleşilen Konfrans Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Norveçli futbolcu, yeniden listeye girmeyi başardı.

Yıldız futbolcu tarih verdi! Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor

DANİMARKA'DA SINIFTA KALDI

Molde'de gösterdiği performans sonrasında birçok dev takımın peşinden koştuğu 25 yaşındaki futbolcuyu Danimarka temsilcisi Midtjylland kapmıştı. Ancak Noveçli yıldız, yeni kulübünde istenen katkıyı sunamadı ve 38 maçta sadece 8 gol atabildi. Sonrasında da eski kulübüne kiralık olarak geri döndü. Kiralık kontratı da bu ay sonunda bitiyor.

Yıldız futbolcu tarih verdi! Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor

TRANSFER İÇİN TARİH VERDİ

Trabzonspor'un listesindeki Ola Brynhildsen, kulübünden ayrılabileceğini açık açık söyledi. Takımının Avrupa kupalarının dışında kalmasından sonra kararını vereceğini ve bunun da kısa bir sürede olacağını dile getiren yıldız futbolcu, "Avrupa Ligi'ndeki son maçımızdan sonra geleceğimi netleştireceğim" dedi.

Yıldız futbolcu tarih verdi! Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor

Brynhildsen, Norveç basınına şunları söyledi;

"Daha önce de bana Trabzonspor'dan ilgi vardı. Ancak yıl sonunda değil. Avrupa Ligi'ndeki son maçımızdan sonra karar vereceğim. Trabzonspor'un bana ilgisinden gurur duyuyorum. Böyle takımların sizle ilgilenmesi yeteneğinizi kanıtlıyor. "

Yıldız futbolcu tarih verdi! Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor

"Kişisel olarak iyi bir dönem geçirdim. İyi bir performans sergiledim ama tabii ki önemli olan takım ve sonuçlar. Aldığımız skorlar yeterince iyi değil. Güzel maçlar oldu ama önemli olan şampiyonluklar ve Avrupa."

Yıldız futbolcu tarih verdi! Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor

Aslında başından beri iyi durumda olduğumu hissettim ve sonra burada kendime olan güveni ve kendimi kanıtlama şansını yakaladım. Sanırım sadece bu kadar. Süper Liga'da oynayacak kadar iyi olduğumu söyleyebilirim.

Yıldız futbolcu tarih verdi! Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor

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