Yıldız futbolcu tarih verdi! Trabzonspor transferde bombayı patlatıyor

DANİMARKA'DA SINIFTA KALDI Molde'de gösterdiği performans sonrasında birçok dev takımın peşinden koştuğu 25 yaşındaki futbolcuyu Danimarka temsilcisi Midtjylland kapmıştı. Ancak Noveçli yıldız, yeni kulübünde istenen katkıyı sunamadı ve 38 maçta sadece 8 gol atabildi. Sonrasında da eski kulübüne kiralık olarak geri döndü. Kiralık kontratı da bu ay sonunda bitiyor.

TRANSFER İÇİN TARİH VERDİ Trabzonspor'un listesindeki Ola Brynhildsen, kulübünden ayrılabileceğini açık açık söyledi. Takımının Avrupa kupalarının dışında kalmasından sonra kararını vereceğini ve bunun da kısa bir sürede olacağını dile getiren yıldız futbolcu, "Avrupa Ligi'ndeki son maçımızdan sonra geleceğimi netleştireceğim" dedi.

Brynhildsen, Norveç basınına şunları söyledi; "Daha önce de bana Trabzonspor'dan ilgi vardı. Ancak yıl sonunda değil. Avrupa Ligi'ndeki son maçımızdan sonra karar vereceğim. Trabzonspor'un bana ilgisinden gurur duyuyorum. Böyle takımların sizle ilgilenmesi yeteneğinizi kanıtlıyor. "

"Kişisel olarak iyi bir dönem geçirdim. İyi bir performans sergiledim ama tabii ki önemli olan takım ve sonuçlar. Aldığımız skorlar yeterince iyi değil. Güzel maçlar oldu ama önemli olan şampiyonluklar ve Avrupa."

Aslında başından beri iyi durumda olduğumu hissettim ve sonra burada kendime olan güveni ve kendimi kanıtlama şansını yakaladım. Sanırım sadece bu kadar. Süper Liga'da oynayacak kadar iyi olduğumu söyleyebilirim.