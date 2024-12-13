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Buraya kadar! Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı ve geride kalan yaz aylarında bonservisini aldığı Hakim Ziyech'in gösterdiği performans herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Faslı futbolcunun sarı kırmızılı kulüpteki macerası Malmö maçı ile sona eriyor. Yönetim, gelecek teklifleri değerlendirecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 23:20 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 23:33
Buraya kadar! Hakim Ziyech Galatasaray’dan ayrılıyor

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    Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta özellikle ikinci devrede verdiği katkıyla ön plana çıkan Hakim Ziyech için opsiyonu kullanılmıştı. Yıldız futbolcunun tapusu alınarak kadroya dahil edilmişti. Ancak gelinen noktada deneyimli oyuncu beklentilerin gerisinde kaldı.

    Hakim Ziyech Galatasaray'da beklenen katkıyı veremedi (AA)Hakim Ziyech Galatasaray'da beklenen katkıyı veremedi (AA)

    BİLETİ KESİLDİ

    Bu sezon 11 karşılaşmaya çıkıp sadece 1 asist yapabilen Faslı futbolcu, 320 dakika süre alabildi. Gösterdiği performans ise eleştirilerin hedefi oldu. Ayrıca son oynanan Malmö maçında yenilen 2. goldeki hatasıyla da saç baş yoldurdu. Bunun üzerine Okan Buruk da biletini kesti.

    Bu kararda Ziyech'in vurdumduymaz ve saha içinde zaman zaman gösterdiği sorumsuz davranışın etkili olduğu öğrenildi.

    Hakim Ziyech'in takımdan ayrılması kesin gibi (AA)Hakim Ziyech'in takımdan ayrılması kesin gibi (AA)

    BİR DAHA SÜRE ALMAYABİLİR

    Bugüne kadar oyuncusunu sürekli koruyan ve korumacı bir tavır takınan Okan Buruk'un, yıldız oyuncuya gidene kadar süre vermemesi de dahil olmak üzere birçok senaryo üzerinde düşündüğü öğrenildi. Transfer döneminde ise yollar ayrılacak.

    Hakim Zİyech, Galatasaray'ın Malmö'den yediği 2. golde sorumlu gösterildi (AA)Hakim Zİyech, Galatasaray'ın Malmö'den yediği 2. golde sorumlu gösterildi (AA)

    TALİPLERİ VAR

    Bugüne kadar Hollanda ve İngiltere'de forma giyen Hakim Ziyech için bu ülkelerin yanı sıra Arap coğrafyasından da teklif gelmesi bekleniyor. Eğer ilgi resmiyete dönüşürse gereken kolaylık sağlanacak. Özellikle Suudi Arabistan ve Katar takımlarının istediği biliniyor.

    Hakim Ziyech ve Abdülkerim Bardakcı (AA)Hakim Ziyech ve Abdülkerim Bardakcı (AA)

    HAKIM ZIYECH İÇİN İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

    Fas kaynaklı le360'ın haberine göre Rennes, Hakim Ziyech ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşmede özellikle maaş konusunun ön planda olduğu belirtilirken, Faslı futbolcunun da ara transfer döneminde Rennes'e katılma isteğini dile getirdiği ifade edildi.

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