Buraya kadar! Hakim Ziyech Galatasaray’dan ayrılıyor

Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta özellikle ikinci devrede verdiği katkıyla ön plana çıkan Hakim Ziyech için opsiyonu kullanılmıştı. Yıldız futbolcunun tapusu alınarak kadroya dahil edilmişti. Ancak gelinen noktada deneyimli oyuncu beklentilerin gerisinde kaldı.

Hakim Ziyech Galatasaray'da beklenen katkıyı veremedi (AA)

BİLETİ KESİLDİ

Bu sezon 11 karşılaşmaya çıkıp sadece 1 asist yapabilen Faslı futbolcu, 320 dakika süre alabildi. Gösterdiği performans ise eleştirilerin hedefi oldu. Ayrıca son oynanan Malmö maçında yenilen 2. goldeki hatasıyla da saç baş yoldurdu. Bunun üzerine Okan Buruk da biletini kesti.

Bu kararda Ziyech'in vurdumduymaz ve saha içinde zaman zaman gösterdiği sorumsuz davranışın etkili olduğu öğrenildi.