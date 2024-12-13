Buraya kadar! Hakim Ziyech Galatasaray’dan ayrılıyor

Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta özellikle ikinci devrede verdiği katkıyla ön plana çıkan Hakim Ziyech için opsiyonu kullanılmıştı. Yıldız futbolcunun tapusu alınarak kadroya dahil edilmişti. Ancak gelinen noktada deneyimli oyuncu beklentilerin gerisinde kaldı.
Hakim Ziyech Galatasaray'da beklenen katkıyı veremedi (AA)
BİLETİ KESİLDİ
Bu sezon 11 karşılaşmaya çıkıp sadece 1 asist yapabilen Faslı futbolcu, 320 dakika süre alabildi. Gösterdiği performans ise eleştirilerin hedefi oldu. Ayrıca son oynanan Malmö maçında yenilen 2. goldeki hatasıyla da saç baş yoldurdu. Bunun üzerine Okan Buruk da biletini kesti.
Bu kararda Ziyech'in vurdumduymaz ve saha içinde zaman zaman gösterdiği sorumsuz davranışın etkili olduğu öğrenildi.
Hakim Ziyech'in takımdan ayrılması kesin gibi (AA)
BİR DAHA SÜRE ALMAYABİLİR
Bugüne kadar oyuncusunu sürekli koruyan ve korumacı bir tavır takınan Okan Buruk'un, yıldız oyuncuya gidene kadar süre vermemesi de dahil olmak üzere birçok senaryo üzerinde düşündüğü öğrenildi. Transfer döneminde ise yollar ayrılacak.