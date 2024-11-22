Türkiye’nin Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

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Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi'nde Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele etti. İzlanda'yı iki maçta da yenen, Galler ile iki maçından da beraberlikle ayrılan millilerimiz, son oynanan Karadağ maçında şok bir mağlubiyet alarak Galler'in arkasında grubu 2. sırada tamamladı.