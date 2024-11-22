Türkiye’nin Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi'nde Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele etti. İzlanda'yı iki maçta da yenen, Galler ile iki maçından da beraberlikle ayrılan millilerimiz, son oynanan Karadağ maçında şok bir mağlubiyet alarak Galler'in arkasında grubu 2. sırada tamamladı.
Türkiye A Milli Futbol Takımımız. (ARŞİV)
RAKİBİMİZ MACARİSTAN
Uluslar A Ligi'ne katılmak için, bu grubu 3. sırada tamamlayan bir takımla play-off maçlarına çıkacak olan A Milli Takımımızın rakibi de belli oldu.
Milliler, çekilen kura sonucunda Macaristan ile eşleşti.
Türkiye A Milli Futbol Takımımız. (ARŞİV)
MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
Türkiye ile Macaristan arasında ilk maç 20 Mart'ta Türkiye'de, rövanş maçı ise 23 Mart'ta deplasmanda oynanacak.
MACARİSTAN'IN A LİGİ PERFORMANSI
A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Hollanda ve Bosna maçlarından 1 kez zaferle ayrılırken 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. 4 gole karşılık 6 puan kazandı. Kalesinde ise 11 gol gördü.