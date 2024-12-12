Başakşehir "varım" dedi! Başakşehir 3-1 Heidenheim MAÇ SONUCU

Başakşehir , Konferans Ligi'nin 5. haftasında Heidenheim 'i 3-1 yenmeyi başardı ve 3 puanın sahibi oldu.

61. dakikada Leo Scienza'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Honsak'ın kafa vuruşu sonrası top tekrar önünde kaldı. Bu oyuncunun kale önünde yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1 68. dakikada rakipten kaptığı topta araya giren Crespo, savunmanın arkası yerden pasını çıkardı. Topla buluşup ceza sahasına giren Piatek, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1 81. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içi sol çaprazda Föhrenbach'ın yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Heidenheim gole yaklaştı. Honsak'ın sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte kafayla dokunan Schöppner'in vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Altıpasa düşen meşin yuvarlağı Kerber röveşata ile kaleye göndermek isterken, top az farkla üstten dışarı gitti.

18. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde kale önünde iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Eicher topu çıkardı. Yaşanan karambolde Kemen'in dokunduğu meşin yuvarlağı önünde bulan Crespo, yakın mesafeden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

6. dakikada RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Onur Ergün, orta alanda kazandığı topu soldaki Piatek ile buluşturdu. Piatek'in arka direğe yerden gönderdiği pasta Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

2. dakikada gelişen Heidenheim atağında kaleyi cepheden gören noktadan Leo Scienza'nın şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu iki hamlede kontrol etti.

Deniz Türüç (AA)

GOLLER

GOOLLL! Piatek'in harika servisini Deniz Türüç çok güzel değerlendiriyor. Aradığımız golü erken buluyoruz.

⚽ GOOLLL! Piatek'in harika servisini Deniz Türüç çok güzel değerlendiriyor. Aradığımız golü erken buluyoruz. pic.twitter.com/qekSMtABmW — TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024

GOOLLL! Miguel Crespo, köşe vuruşunda boşta kalan topu çok iyi takip etti ve ağlara gönderdi. Farkı ikiye çıkarıyoruz.

⚽ GOOLLL! Miguel Crespo, köşe vuruşunda boşta kalan topu çok iyi takip etti ve ağlara gönderdi. Farkı ikiye çıkarıyoruz. pic.twitter.com/8Me9vkZ7jY — TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024

Heidenheim, Honsak'ın köşe vuruşunda bulduğu gol ile farkı bire indiriyor.

Heidenheim, Honsak'ın köşe vuruşunda bulduğu gol ile farkı bire indiriyor. pic.twitter.com/FlZt39jY5k — TRT Spor (@trtspor) December 12, 2024

GOOLLL! Miguel Crespo'nun mükemmel ara pasında Piatek affetmiyor. Farkı tekrar ikiye çıkartıyoruz.