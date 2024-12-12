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Başakşehir "varım" dedi! Başakşehir 3-1 Heidenheim MAÇ SONUCU

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir, 5. hafta mücadelesinde Alman temsilcisi Heidenheim ile karşı karşıya geldi. Turuncu lacivertliler rakibini 3-1 yenerek hem ilk galibiyetini aldı hem de turnuvadaki iddiasını sürdürmeyi başardı. İşte atılan goller...

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 20:39 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 23:01
Başakşehir varım dedi! Başakşehir 3-1 Heidenheim MAÇ SONUCU

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Başakşehir, Konferans Ligi'nin 5. haftasında Heidenheim'i 3-1 yenmeyi başardı ve 3 puanın sahibi oldu.

Davidson (AA)Davidson (AA)

BAŞAKŞEHİR - HEIDENHEIM MAÇINDAN DAKİKALAR

2. dakikada gelişen Heidenheim atağında kaleyi cepheden gören noktadan Leo Scienza'nın şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu iki hamlede kontrol etti.

6. dakikada RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Onur Ergün, orta alanda kazandığı topu soldaki Piatek ile buluşturdu. Piatek'in arka direğe yerden gönderdiği pasta Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

18. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde kale önünde iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Eicher topu çıkardı. Yaşanan karambolde Kemen'in dokunduğu meşin yuvarlağı önünde bulan Crespo, yakın mesafeden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

40. dakikada Heidenheim gole yaklaştı. Honsak'ın sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte kafayla dokunan Schöppner'in vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Altıpasa düşen meşin yuvarlağı Kerber röveşata ile kaleye göndermek isterken, top az farkla üstten dışarı gitti.

45+2. dakikada uzak mesafeden Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta, kaleci Eicher topu köşeden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı RAMS Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

61. dakikada Leo Scienza'nın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Honsak'ın kafa vuruşu sonrası top tekrar önünde kaldı. Bu oyuncunun kale önünde yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

68. dakikada rakipten kaptığı topta araya giren Crespo, savunmanın arkası yerden pasını çıkardı. Topla buluşup ceza sahasına giren Piatek, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

81. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içi sol çaprazda Föhrenbach'ın yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Deniz Türüç (AA)Deniz Türüç (AA)

GOLLER

GOOLLL! Piatek'in harika servisini Deniz Türüç çok güzel değerlendiriyor. Aradığımız golü erken buluyoruz.

GOOLLL! Miguel Crespo, köşe vuruşunda boşta kalan topu çok iyi takip etti ve ağlara gönderdi. Farkı ikiye çıkarıyoruz.

Heidenheim, Honsak'ın köşe vuruşunda bulduğu gol ile farkı bire indiriyor.

GOOLLL! Miguel Crespo'nun mükemmel ara pasında Piatek affetmiyor. Farkı tekrar ikiye çıkartıyoruz.

Başakşehir'in gol sevinci (AA)Başakşehir'in gol sevinci (AA)

KAPANIŞ BELÇİKA'DA

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki son maçına 19 Aralık'ta çıkacak. İstanbul ekibi, Belçika'da Cercle Brugge ile kozlarını paylaşacak.

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